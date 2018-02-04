رئيس جمعية مستثمرى الغاز: نجاح السيسي فى انتخابات الرئاسة مضمون





كتب هانى الحوتى

أكد الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز، أن نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية مضمون فى ظل ضعف المنافس، ولكن الأهم هو ارتفاع نسبة المشاركة بالانتخابات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، مساء اليوم الأحد، بمقر الاتحاد فى مصر الجديدة، لمناقشة تحفيز مشاركة المواطنين بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

واتفق أغلب المشاركين من رؤساء جمعيات المستثمرين، على المطالبة بتخصيص لجان انتخابية للعمالة الوافدة، ونقل العمالة بالأتوبيسات لتلك اللجان، ووعد فريد خميس رئيس الاتحاد بتوفير أتوبيسات لنقل العاملين بمصانعه فى مدينة العاشر من رمضان، وأى منطقة صناعية لا يتوافر بها أتوبيسات لنقل العاملين.

وأعلن فريد خميس، عن تبرع جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بمبلغ 1.5 مليون جنيه لتحمل تكاليف إعاشة المندوبين بالانتخابات الرئاسية المقبلة فى محافظة الشرقية، كما طبعت صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى على 3000 فانلة لتوزيعها على المواطنين، وتحمل تعليق لافتات بمحافظتى الشرقية والقاهرة لدعم الرئيس السيسى لولاية ثانية.