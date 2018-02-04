رئيس جامعة حلوان يعين الدكتور محسن سيد للقيام بعمل عميد كلية التربية الموسيقية

رئيس جامعة حلوان يعين الدكتور محسن سيد للقيام بعمل عميد كلية التربية الموسيقيةالأحد، 04 فبراير 2018 02:56 م
الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
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قرر رئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم تعيين الدكتور محسن سيد أحمد موسى الأستاذ بقسم الصولفيج والإيقاع الحركى والارتجال الموسيقى بكلية التربية الموسيقية - للقيام بعمل عميد الكلية.
وذكر بيان صادر عن جامعة حلوان اليوم الأحد أن رئيس الجامعة قرر أيضًا تعيين الدكتور عماد محمد أبوالدهب - الأستاذ ورئيس قسم الرياضيات بكلية العلوم - وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحث.
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