رئيس جامعة المنوفية يطلب تقرير شامل عن صيانة المصاعد





المنوفية - محمود شاكر

عقدت صباح اليوم لجنة المنشآت الجامعية برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية ،الذى استهل الجلسة بتهنئة الحضور ببدء الفصل الدراسى الثانى، وقدم التعزية فى مصابى حادث سقوط المصعد بجامعة بنها وأمر بتكليف مباشر إلى الإدارة الهندسية ومركز الاستشارات الهندسية والإدارة العامة للصيانة ،بعمل جولة مرورية على كافة كليات ومعاهد الجامعة وتقديم تقرير فورى عن جميع المصاعد ووسائل الأمن والسلامة ،بكافة المبانى ومراجعة عقود الصيانة والتأكد من عمل الصيانة اللازمة لها.

واستأنف رئيس الجامعة الاجتماع بالتصديق على محضر اللجنة الماضية، ثم استعرض قرارات لجان المنشآت فى الفترة من سبتمبر 2017 وحتى يناير 2018.

كما تمت مناقشة ماوصل إليه المركز الهندسى فى مشروع الموقع العام للمجمع الطبى وتعلية مستشفى الاورام وتعلية الطوارئ ،ومتابعة القرارات الخاصة بالعيادات الخارجية وتعلية كلية التمريض وكلية الحاسبات والمعلومات ،وكلية الطب البيطرى ومزرعة الراهب.

كما استقبل رئيس جامعة المنوفية والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع ،وتنمية البيئة الباحث محمد عبد الحميد حجاج المدرس بقسم الملابس والنسيج بكلية الإقتصاد المنزلي لتسليمه شهادة براءة إختراع من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تصميم مجموعة مساطر رسم المانيكان "سيدات – رجال - أطفال" وذلك من خلال نقطة إتصال مكتب الإختراعات بجامعة المنوفية ،الذى يمثل همزة الاتصال بين الجامعة والمركز للتسهيل على الباحثين بإشراف الدكتور عبد الرحمن قرمان وإدارة صبحى علام مدير المكتب بالجامعة.

أشاد الخولى بجهود الباحث فى هذا الإبتكار، الذى يعد إنجازا هاما لقسم الملابس مؤكدا أن الجامعة لا تدخر جهدا لتشجيع الباحثين، ومتابعة مكتب نقطة الاتصال بالجامعة لتذليل أى عقبات تواجههم.

وأشار الباحث إلى أن الاختراع عبارة عن مجموعة مساطر فنية متخصصة في رسم المانيكان المستخدمة ،في تصميمات الأزياء المرسومة للفئات المختلفة سيدات، رجال، أطفال والتي تتطلب في تصميمها مهارات فنية عالية من قبل المصممين.

وأن هذه التصميمات تستهلك أكثر من نصف الوقت اللازم لعمل تصميم ملبسي وهذا ما دعاه إلى القيام بتصميم هذه المجموعة الفنية من المساطر، للحد من الوقت المستخدم في رسم المانيكان والتغلب على نقص الخبرة والمهارة لدى مصممي الأزياء المبتدئين والهواه،والتي أيضا تمكن في دقائق معدودة من تعديل وقفات المانيكان ذات الجودة العالية من حيث خطوط الرسم وأبعاد الجسم مثل المحترفين.

