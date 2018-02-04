رئيس جامعة القناة يتفقد المرحلة الثانية لتطوير المستشفى الجامعى





الإسماعيلية – جمال حراجى

قام الدكتورممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، بجولة تفقدية موسعة داخل المنشآت الجديدة بالمستشفى الجامعى وذلك للوقوف على آخرما تم انجازه من أعمال استعدادا للمرحلة الثانية لتطويرالمستشفى الجامعى يرافقه المهندس محمد النساج أمين عام الجامعة والدكتورة الهام مدنى مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتورأيمن المقدم مدير المستشفى الجامعى، والدكتوريوحنا إدوارمديرمستشفي الطوارئ، والدكتور محمد سامى مدير المتابعة بالمستشفى، حيث تفقد رئيس الجامعة المنطقة المخصصة لانتظارالسيارات أمام وحدة علاج الأورام والطب النووى، ويقام على مساحة ألفين و 700 متر و يستوعب 80 سيارة الى جانب الأرصفة وأعمدة الإنارة.

ثم قام الدكتور ممدوح غراب بتفقد المبنى الإدارى للعاملين بالمستشفى الجامعى وأعطى تعليماته للعاملين داخل إدارات الإجازات بتحويل أى إجازة مرضية إلى لجنة طبية، من داخل المستشفى يرأسها الدكتور أيمن المقدم مدير المستشفى الجامعى وبعضوية أثنين من أساتذة أمراض الباطنة، وذلك للكشف على الحالة وتحديد مدى أحقيتها للإجازة المطلوبة، ومدتها، وذلك حتى لا يدع مجال لأن يأخذ أى فرد أجازة غير مستحقه، كما تفقد إدارات الاستحقاقات والعقود والجزاءات والتأمينات و المعاشات والموازنة وإجازات التمريض والإنتدابات.

وشدد الدكتور ممدوح غراب على عدم انتظار حالات الأقسام الداخلية بالمستشفى لإجراء الأشعة المطلوبة لهم، وضرورة الدخول الفورى لهذه الحالات والرجوع الى غرفتها بالمستشفى فور الانتهاء من الأشعة.

ثم توجه الدكتور ممدوح غراب لتفقد وحدة الحروق وآخر التجديدات والتجهيزات التى تمت بالوحدة، وذلك استعدادا لافتتاحها ضمن المرحلة الثانية للتطوير ،حيث تفقد غرفة الإفاقة الخاصة بالوحدة، وكذلك غرف العمليات بها والأماكن المخصصة لاستقبال الحالات .

وفى نهاية الجولة قام رئيس جامعة قناة السويس بتفقد مجمع الصيدليات والذى يتكون من طابقين، الطابق الأول مخصص للصيدليات، ويضم صيدلية لأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب استراحة ومعمل وصيدلية للجماهيرومعمل خاص بها، أما الدور الثانى فيضم مكاتب إدارية على مساحة 234 مترا، بالإضافة إلى مخزن للأدوية يقام على مساحة 324 مترا بارتفاع 7 أمتار، كما سيتم تصميم المخزن على شكل أرفف على ارتفاع المخزن حتى يستوعب أكبر عدد من الأدوية.

وأوصى الدكتور ممدوح غراب أثناء الجولة جميع القائمين على إنشاء هذه المبانى الجديدة من أطباء ومهندسين وإداريين وعمال بضرورة الإنجاز اليومى للعمل مع الالتزام التام بمطابقة هذه المبانى الجديدة للمواصفات الموضوعة لها مع عدم السماح نهائيا بأى تراخى أو تهاون فى العمل حتى يتم الانتهاء من هذه المرحلة وفقا للخطة الزمنية الموضوعة لها.