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رئيس جامعة القاهرة يوجه بمراجعة إجراءات السلامة والأمان للمصاعد

الأحد، 04 فبراير 2018 12:00 ص
رئيس جامعة القاهرة يوجه بمراجعة إجراءات السلامة والأمان للمصاعد محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة


كتب وائل ربيعى
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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه أعطى تعليماته للقائمين على جميع الكليات والمراكز والمعاهد التابعة للجامعة بضرورة مراجعة إجراءات السلامة والأمان لجميع المصاعد لزيادة التأكيد.

وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة بالفعل متخذة كل إجراءات الأمان فيما يخص المصاعد بها، موضحا أنه شدد على الكليات والمعاهد والمراكز بضرورة التأكد من الصلاحيات الفنية لهذه المصاعد  عقب أزمة المصعد الأخيرة بجامعة بنها.


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