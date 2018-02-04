رئيس بلدية يابانى معارض لوجود قاعدة أمريكية يسعى لإعادة انتخابه فى مدينة ناجو





طوكيو (رويترز)

تجرى انتخابات، اليوم الأحد، فى بلدة ناجو اليابانية يسعى خلالها رئيس البلدية الحالى الذى يعارض وجود قاعدة لمشاة البحرية الأمريكية فى أوكيناوا لإعادة انتخابه مما يثير احتمال أن تظل هذه القاعدة نقطة توتر فى العلاقات بين اليابان والولايات المتحدة.

ويدور خلاف منذ فترة طويلة بين حكومة اليابان المركزية وسلطات أوكيناوا بشأن خطة تم الاتفاق عليها لأول مرة بين طوكيو وواشنطن عام 1996 لنقل قاعدة فوتينما الجوية من منطقة حضرية بوسط أوكيناوا إلى منطقة هينوكو التى يقطنها عدد أقل من السكان بمدينة ناجو الشمالية.

ويعارض سوسومو انامينى رئيس بلدية ناجو وتاكيشى أوناجا حكم أوكيناوا هذه الخطوة ويسعيان إلى نقل قاعدة فوتينما إلى خارج أوكيناوا تماما . وتريد حكومة رئيس الوزراء شينزو آبى المضى قدما فى نقل القاعدة.

ويربط كثيرون من سكان أوكيناوا بين الوجود العسكرى الأمريكى والجريمة والتلوث والحوادث وأدت سلسلة حوادث كانت طائرات عسكرية أمريكية طرفا فيها إلى تأجيج الاستياء، وفى ديسمبر سقطت نافذة من طائرة هليكوبتر أمريكية على استاد رياضى مدرسى مما أثار مخاوف بين الناس على سلامتهم.

وأظهر استطلاع للرأى نشرته صحيفة يوميورى فى 30 يناير، تقدم انامينى على منافسه تاكيتويو توجوتشى الذى يدعمه الحزب الديمقراطى الحر الذى يتزعمه آبى وشريكه الصغير فى الائتلاف حزب كوميتو.