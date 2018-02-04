video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 04 فبراير 2018 09:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس بلدية يابانى معارض لوجود قاعدة أمريكية يسعى لإعادة انتخابه فى مدينة ناجو

الأحد، 04 فبراير 2018 06:26 ص
رئيس بلدية يابانى معارض لوجود قاعدة أمريكية يسعى لإعادة انتخابه فى مدينة ناجو اقتراع _ صورة أرشيفية


طوكيو (رويترز)
إضافة تعليق

تجرى انتخابات، اليوم الأحد، فى بلدة ناجو اليابانية يسعى خلالها رئيس البلدية الحالى الذى يعارض وجود قاعدة لمشاة البحرية الأمريكية فى أوكيناوا لإعادة انتخابه مما يثير احتمال أن تظل هذه القاعدة نقطة توتر فى العلاقات بين اليابان والولايات المتحدة.

ويدور خلاف منذ فترة طويلة بين حكومة اليابان المركزية وسلطات أوكيناوا بشأن خطة تم الاتفاق عليها لأول مرة بين طوكيو وواشنطن عام 1996 لنقل قاعدة فوتينما الجوية من منطقة حضرية بوسط أوكيناوا إلى منطقة هينوكو التى يقطنها عدد أقل من السكان بمدينة ناجو الشمالية.

ويعارض سوسومو انامينى رئيس بلدية ناجو وتاكيشى أوناجا حكم أوكيناوا هذه الخطوة ويسعيان إلى نقل قاعدة فوتينما إلى خارج أوكيناوا تماما . وتريد حكومة رئيس الوزراء شينزو آبى المضى قدما فى نقل القاعدة.

ويربط كثيرون من سكان أوكيناوا بين الوجود العسكرى الأمريكى والجريمة والتلوث والحوادث وأدت سلسلة حوادث كانت طائرات عسكرية أمريكية طرفا فيها إلى تأجيج الاستياء، وفى ديسمبر سقطت نافذة من طائرة هليكوبتر أمريكية على استاد رياضى مدرسى مما أثار مخاوف بين الناس على سلامتهم.

وأظهر استطلاع للرأى نشرته صحيفة يوميورى فى 30 يناير، تقدم انامينى على منافسه تاكيتويو توجوتشى الذى يدعمه الحزب الديمقراطى الحر الذى يتزعمه آبى وشريكه الصغير فى الائتلاف حزب كوميتو.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليابان ترحب بالاستراتيجية النووية الأمريكية الجديدة

اليابان تؤكد دعمها لعملية السلام بالشرق الأوسط

رئيس بلدية يابانى

قاعدة أمريكية

مدينة ناجو

اليابان



لا تفوتك
الصحة: الدواجن البرازيلية بالأسواق آمنة وصلاحيتها حتى أخر فبراير

الصحة: الدواجن البرازيلية بالأسواق آمنة وصلاحيتها حتى أخر فبراير

موسى مصطفى: دعوات مقاطعة الانتخابات خيانة عظمى.. وأيمن نور فاقد الأهلية

موسى مصطفى: دعوات مقاطعة الانتخابات خيانة عظمى.. وأيمن نور فاقد الأهلية

العبودية ليست ماضى وانتهى!.. موريتانيا آخر من ألغى نظام الاستعباد فى العالم ومازالت الأزمة تسكنها.. ومزاد المهاجرين الأفارقة فى ليبيا يكشف استمرار تجارة الرقيق.. وكوريا الشمالية الأعلى فى نسبة عبيد العصر الحديث

العبودية ليست ماضى وانتهى!.. موريتانيا آخر من ألغى نظام الاستعباد فى العالم ومازالت الأزمة تسكنها.. ومزاد المهاجرين الأفارقة فى ليبيا يكشف استمرار تجارة الرقيق.. وكوريا الشمالية الأعلى فى نسبة عبيد العصر الحديث

الأمين العام لمنظمة أوابك: "ظهر" أهم حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط.. ويحول القاهرة لمركز إقليمى للطاقة عباس النقى: مصر حققت 45 كشفا بتروليا جديدا خلال عام.. و806 مليارات دولار استثمارات عربية بـ"الطاقة"

الأمين العام لمنظمة أوابك: "ظهر" أهم حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط.. ويحول القاهرة لمركز إقليمى للطاقة عباس النقى: مصر حققت 45 كشفا بتروليا جديدا خلال عام.. و806 مليارات دولار استثمارات عربية بـ"الطاقة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة