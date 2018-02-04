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رئيس المعاهد الأزهرية: نشارك بدور فاعل فى نهضة الحركة الثقافية بمصر

الأحد، 04 فبراير 2018 01:00 ص
رئيس المعاهد الأزهرية: نشارك بدور فاعل فى نهضة الحركة الثقافية بمصر صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية


كتب لؤى على
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قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن معرض القاهرة الدولى للكتاب مهرجان ثقافى ضخم، وهو من أهم المناسبات التى تستعيد من خلالها المرجعيات الثقافية دورها وتأثيرها، بالنشر، أو بالفعاليات التى تُشرف عليها.

 

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مشاركة قطاع المعاهد الأزهرية بالمعرض ضمن جناح الأزهر الشريف له ثماره العديدة، ومنها عرض مناهج الأزهر ليعرف الجميع أنها ما أثمرت إلا عن علماء ومثقفين وأدباء أثروا الحياة الثقافية فى مصر.

 

وأكد عباس أن الأزهر يشارك بدور فاعل فى نهضة الحركة الثقافية بمصر ويعمل على إعادتها لوضعها الطبيعى، وهذا من ضمن أدوار الأزهر الشريف.

 

وقال عباس إن مشاركة طلاب بالمعاهد الأزهرية بفعاليات المعرض والندوات لها تأثيرها الواضح؛ حيث أثبت طلاب الأزهر بما لا يدع مجالا للشك أنهم على قدر المسئولية.. يذكر أن الأزهر يشارك بجناح كامل فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 49 بمختلف قطاعاته.


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