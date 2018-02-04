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رئيس اتحاد المقاولين العرب: مصر مؤهلة لحدوث طفرة كبيرة فى استثمارات المقاولات

الأحد، 04 فبراير 2018 02:36 م
رئيس اتحاد المقاولين العرب: مصر مؤهلة لحدوث طفرة كبيرة فى استثمارات المقاولات رئيس اتحاد المقاولين العرب المهندس فهد الحمادى


أ ش أ
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أكد رئيس اتحاد المقاولين العرب، المهندس فهد الحمادى، أن مصر مؤهلة لحدوث طفرة واضحة فى قطاع المقاولات بعد أن أنجزت شبكات عملاقة من مختلف مشاريع البنية التحتية، مشيرًا إلى أن قيام الجهات المعنية بإقرار قانون للتسجيل العقارى فى المدن العمرانية الجديدة بنظام الإيداع سيعمل على تنمية القطاع الاستثمارى العقارى وتشجيع المستثمرين بشكل واضح.

وقال الحمادى، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، على هامش فعاليات ملتقى الاستثمار الثالث فى مصر، والمنعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الاتحاد نفذ جائزة المقاول المثالى العربى ويسعى للمساعدة فى تسويق المشاريع الجديدة، مشيرا إلى قيام الاتحاد بإطلاق مبادرة لإدخال المعدات المستخدمة للاستثمار فى قطاع المقاولات المصرى بوجب إيصالات معتمدة وبدون أعباء جمركية، لافتا إلى أن الاتحاد يعمل كمنسق للشركات العربية التى تنفذ استثمارات جديدة فى الدول العربية والعالم، وتوقع أن تشهد الفترة القادمة تطورا إيجابيا كبيرا فى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطنى المصرى مسترشداً بتجربة السعودية كمثال واقعى لدور القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى بالسعودية.

وعن تجربة السعودية فى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قال الحمادى، إنه إيمانا منها بالدور الذى يمكن أن يلعبه القطاع الخاص لإحداث النقلة النوعية والزخم اللازم لدفع عجلة النمو الاقتصادى، وانسجاما مع كل من خطط التنمية الاقتصادية وبرنامج التحول الوطنى 2020 ورؤية المملكة 2030 فقد اتجهت الحكومة السعودية إلى تعزيز وتنمية القطاع الخاص وتطوير مساهمته فى الاقتصاد الوطنى من خلال خطط التنمية الاقتصادية المتعاقبة التى نجحت فى زيادة مساهمة هذا القطاع من 10% من الناتج المحلى الإجمالى عام 1973 إلى ما نسبته 40% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2015، وتستهدف أن يصل إلى 65% من الناتج المحلى الإجمالى مع نهاية تنفيذ رؤية المملكة عام 2030.


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