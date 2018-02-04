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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 4/2/2018 بمحافظات مصر

الأحد، 04 فبراير 2018 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 4/2/2018 بمحافظات مصر الطقس - أرشيفية


كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة اليوم الأحد، ليسود طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

 

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد ومدن القناة تكون كثيفة على بعض الطرق.

 

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على أقصى الغرب مثيرة للأتربة.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

 

الصغرى العظمى

القاهرة 12 27

وسط الدلتا 12 27

الإسكندرية 10 25

بلطيم 12 24

مطروح 10 25

السلوم 12 26

سيوة 09 26

بورسعيد 14 23

دمياط 14 21

العريش 08 24

رفح 09 24

الإسماعيلية 10 27

السويس 12 26

رأس سدر 14 23

نخل 04 26

نويبع 17 23

طابا 13 24

كاترين 08 21

الطور 09 25

شرم الشيخ 17 26

الغردقة 13 27

مرسى علم 14 28

الفيوم 11 27

بنى سويف 09 27

المنيا 07 27

أسيوط 09 28

سوهاج 08 29

قنا 08 30

الأقصر 09 31

أسوان 11 32

أبوسمبل 11 28

الوادى الجديد 09 28

شلاتين 20 26

أبو رماد 19 26

راس حدربة 18 26

حلايب 18 24

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 34

المدينة 11 26

الرياض 08 20

المنامة 15 20

أبوظبى 16 23

الدوحة 14 22

الكويت 08 23

دمشق 04 20

بيروت 16 21

عمان 08 20

القدس 09 20

غزة 12 24

بغداد 07 21

مسقط 19 24

صنعاء 02 09

الخرطوم 19 34

طرابلس 10 16

تونس 07 15

الجزائر 07 13

الرباط 06 11

نواكشوط 12 25

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة 04 15

إسطنبول 06 15

إسلام أباد 05 22

نيودلهى 09 22

جاكرتا 24 30

بكين 08- 01

كوالامبور 21 32

طوكيو 00 09

أثينا 11 18

روما 04 12

باريس 02- 04

مدريد 01 08

برلين 03- 02

لندن 00 05

مونتريال 08- 00

موسكو 14- 04-

نيويورك 00- 07

واشنطن 02- 06

 


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