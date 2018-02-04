video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 04 فبراير 2018 06:10 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

دايملر تطرح مرسيدس إيه الجديدة بتكنولوجيا متطورة

الأحد، 04 فبراير 2018 03:31 م
دايملر تطرح مرسيدس إيه الجديدة بتكنولوجيا متطورة سيارة مرسيدس الجديده-أرشيفيه


رويترز
إضافة تعليق

تتيح سيارة مرسيدس الفئة إيه الجديدة التى طرحتها دايملر حديثا لمستخدمها تقنية التعلم الآلى والتعرف على الصوت فى واحدة من أجرأ محاولات قطاع صناعة السيارات حتى الآن لتحدى أفضل ما تستطيع شركات التكنولوجيا تقديمه.

 

فنظام لوحة القيادة بالسيارة يكاد يضاهى فى مقدرته على فهم ما يقول قائد السيارة- والأهم على فهم ما يقصده بالتحديد- تكنولوجيات مثل برنامج سيرى الذى تنتجه أبل وجوجل أسيستانت الذى تنتجه ألفابت.

 

ويأتى طرح المرسيدس الجديدة (إم.بي.يو.إكس) فى وقت تتنافس فيه شركات صناعة السيارات فى سباق التكنولوجيا الحديثة مما يثير التساؤل حول ربحية هذه الخدمات الجديدة التى تشبه التكنولوجيا المتاحة على الهواتف الذكية.

 

وحذرت دايملر نفسها من أن نمو أرباحها عام 2018 سيتضرر بسبب الاستثمار فى التكنولوجيا الحديثة.

 

ويقاوم صناع السيارات، خاصة الكبار منهم، تغول شركات التكنولوجيا الكبرى فى عدة مجالات منها القيادة الذاتية والخدمات المتصلة- التى تتضاعف احتمالات تحقيقها أرباحا تجارية من خلال استخدام خاصية التعرف الصوتي.

 

وقال مايك رامسى المحلل بشركة جارتنر للأبحاث التكنولوجية إن النظام الذى استخدمته دايملر "يضيق الفجوة مع التكنولوجيا... وإذا نجح ستكون مرسيدس قد أرست معيارا جديدا وأعطت أملا لصناع السيارات فى أن باستطاعتهم تطوير تطبيق صوتى يعمل فعليا مثل تطبيق سيرى أو جوجل".

 

وطورت مرسيدس شكل سيارتها الجديدة كذلك ومحركها وأصبحت السيارة أكثر اتساعا من الداخل وتحتوى كذلك على تقنية القيادة شبه الذاتية التى تسهل التحكم فيها على الطرق السريعة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"بورش" و"مرسيدس" يخططان لاختبار سياراتهما ذاتية القيادة خلال أشهر

مرسيدس تكشف عن سيارة جديدة من فئة G-Class بمساعد صوتى ينافس أليكسا

صور.. تعرف على تطوير نظام سيارات "مرسيدس" بدون سائق بألمانيا

مرسيدس

دايملر

التعليم الالى



لا تفوتك
س وج.. هل يُسجل صلاح محسن أول ظهور له بقميص الأهلى أمام الاتحاد؟

س وج.. هل يُسجل صلاح محسن أول ظهور له بقميص الأهلى أمام الاتحاد؟

كتاب إسرائيلى جديد يكشف رعب الموساد من برنامج الصواريخ المصرى منذ الستينات.. وكالة الاستخبارات الإسرائيلية عاشت أجواء ذعر بعد معرفتها بتعاون علماء ألمان مع القاهرة.. والقلق تزايد من احتمال نشر رؤوس مشعة

كتاب إسرائيلى جديد يكشف رعب الموساد من برنامج الصواريخ المصرى منذ الستينات.. وكالة الاستخبارات الإسرائيلية عاشت أجواء ذعر بعد معرفتها بتعاون علماء ألمان مع القاهرة.. والقلق تزايد من احتمال نشر رؤوس مشعة

"قصة نجاح لبرنامج الإصلاح".. مصنع سكر الغرير يعود للحياة بمليار دولار.. وزارة الاستثمار والرقابة الإدارية يتحدان لإنجاز المشروع بعد جمود 3 سنوات.. وسحر نصر: يغطى 80% من الفجوة الاستهلاكية ويوفر 200 ألف فرصة عمل

"قصة نجاح لبرنامج الإصلاح".. مصنع سكر الغرير يعود للحياة بمليار دولار.. وزارة الاستثمار والرقابة الإدارية يتحدان لإنجاز المشروع بعد جمود 3 سنوات.. وسحر نصر: يغطى 80% من الفجوة الاستهلاكية ويوفر 200 ألف فرصة عمل

مصر استوردت 12 سلعة استفزازية بـ326 مليون دولار خلال 8 أشهر.. تعرف عليها

مصر استوردت 12 سلعة استفزازية بـ326 مليون دولار خلال 8 أشهر.. تعرف عليها

شاهد.. ثنائية تريزيجيه تقود قاسم باشا للفوز على آكهيسار بالدورى التركى

شاهد.. ثنائية تريزيجيه تقود قاسم باشا للفوز على آكهيسار بالدورى التركى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة