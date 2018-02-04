خفر السواحل المغربى ينتشل 20 جثة لمهاجرين غير شرعيين من البحر المتوسط

خفر السواحل المغربى ينتشل 20 جثة لمهاجرين غير شرعيين من البحر المتوسطالأحد، 04 فبراير 2018 05:22 م
خفر السواحل - أرشيفية
مدريد (أ ش أ)
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انتشل خفر السواحل المغربى نحو 20 جثة لمهاجرين من إفريقيا من البحر المتوسط، حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الأحد.
وأفاد الراديو بأن دوريات لخفر السواحل المغربى قامت بانتشال الجثث بعدما رصدتها سفينة إسبانية وقامت بإبلاغ السلطات فى المغرب وإسبانيا.
وكان آلاف المهاجرين توافدوا على المغرب خلال السنوات الأخيرة قادمين من دول جنوب صحراء إفريقيا فى طريقهم للعبور إلى دول أوروبا لاسيما إسبانيا ولكن عددا منهم يستقر فى المغرب لتصبح موطن استقرار لهم لا نقطة عبور فقط.
ويشار إلى أن البحرية الإسبانية ونظيرتها المغربية تعيشان حالة استنفار دائم فى مضيق جبل طارق الفاصل بين البلدين وذلك بسبب حالات المهارجين المكثفة لعبور المضيق بطرق غير شرعية للوصول إلى إسبانيا.
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