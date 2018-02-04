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خبير روسى يرجح إسقاط مقاتلة "سو ـ 25" فى إدلب بأنظمة دفاع جوى محمولة

الأحد، 04 فبراير 2018 08:00 ص
خبير روسى يرجح إسقاط مقاتلة "سو ـ 25" فى إدلب بأنظمة دفاع جوى محمولة المقاتلة الروسية "سو ـ 25"


موسكو أ ش أ
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رجح رئيس أكاديمية القضايا الجيوسياسية بموسكو قسطنطين سيفكوف إسقاط الطائرة الروسية "سو - 25" فى إدلب بواسطة أنظمة دفاع جوى محمولة، مشيرا إلى فرضية تحليق الطيار الروسى على علو منخفض كون الطيار كان يحلق فوق المناطق الآمنة.

وقال سيفكوف لوكالة أنباء (نوفوستي) اليوم الأحد، "إن رادار الطائرة ليس بوسعه تتبع ضربات لصواريخ من نوع "ستينجر" أو "إيجلا" المحمولة على الكتف".

وأشار إلى أن فقدان المقاتلة "سو ـ 25" سيجبر القوات الجوية الروسية على تعزيز تدابير سلامة الطيران فوق مناطق تخفيف التصعيد، موضحا أن صواريخ "أرض ـ جو" موجودة ومنتشرة فى السوق السوداء، ويمكن للمسلحين الحصول عليها.

وكانت "هيئة تحرير الشام"، المقربة من تنظيم القاعدة الإرهابي، قد أعلنت مسئوليتها عن إسقاط المقاتلة الروسية فى ريف إدلب السوري.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء أمس السبت إسقاط طائرة حربية روسية من نوع "سو-25" فى محافظة إدلب شمالى غرب سوريا، وأن قائدها قتل خلال معركة مع الإرهابيين. ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لغارة روسية قضت على 30 مسلحا فى إدلب باستخدام أسلحة دقيقة.


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خبير روسى

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