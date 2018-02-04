خالد فودة يلتقى بوفد العربية للتصنيع لمتابعة المشروعات المنفذة بجنوب سيناء





جنوب سيناء – فايزة مرسال

التقي اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد بوفد الهيئة العربية للتصنيع في إطار التنسيق والتعاون المشترك ،بين الهيئة ومحافظة جنوب سيناء

حيث استقبل المحافظ بمكتبه بشرم الشيخ الدكتور مهندس سمير درويش، مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع للطاقة المتجددة، والمهندسة غادة الجندي، مدير قطاع البحوث والمشروعات ونائب رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات، بالهيئة العربية للتصنيع، والمهندس رضا شعبان، مدير عام مشروعات الطاقة المتجددة خلال زيارتهم لمدينة شرم الشيخ لمتابعة تنفيذ المشروعات التابعة للهيئة.

وبحث سبل زيادة الاستفادة من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، ومناقشة انتشاء محطة طاقة شمسية جديدة بشرم الشيخ بطاقة 250 ك وات كمرحلة أولي، وبحث تطوير وتعظيم الاستفادة من مصانع الهيئة لصالح مشروعات تنفذ بجنوب سيناء كما تم بحث تطوير واستكمال إضاءة المدينة باستخدام اللليدات ،كما قام الوفد بلقاء اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ وتم المرور على المشروعات المنفذة بالمدينة.