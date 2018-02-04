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حملة تموينية مكبرة على المخابز بكفر الشيخ

الأحد، 04 فبراير 2018 12:11 ص
حملة تموينية مكبرة على المخابز بكفر الشيخ دقيق مدعم - أرشيفية


كفر الشيخ – محمد سيليمان
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صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، بأن الحملة التى شكلها عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ برئاسة عادل العزونى مدير إدارة تموين الحامول، تمكنت من ضبط 5 شكائر دقيق بلدى، جمعها "أ.ر.ع" حمد صاحب مخبز، وحررت الحملة محضر رقم ٦٤٤٣ جنح مركز الحامول، وتمكنت من اكتشاف صرف "ا.ر.ط" صاحب مخبز لخبز بالصرف الوهمى على ماكينة صرف الخبز مايعادل ١٣٦ شيكارة، تحرر له المحضر رقم ٦٤٤٤جنح مركز الحامول.

 

وأضاف الهابط، فى بيان له، أن الحملة تمكنت من تحرير 3 محاضر لـ"خ.ا.ع.ا" صحاب مخبز لاستيلائه على ٢٤٥ شيكاره دقيق بلدى مدعم، ولـ" ا.ر.ط" لإتيلائه على ٤٠ شيكاره دقيق، ومحضر لـ"ث.ك.ا" لاستيلائها على ١٨ شيكاره دقيق بلدى مدعم، وجار العرض على النيابة المختصة وتحصيل المستحقات المالية لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.

 

 


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