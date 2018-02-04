حكومة كولومبيا تفتح أول مخيم للفنزويليين الفارين من الأزمة الاقتصادية





بوجوتا (أ ش أ)

أعلنت الحكومة الكولومبية فتح أول مخيم للفنزويليين الذين عبروا الحدود مؤخرا بأعداد أكبر من أى وقت مضى للهروب من الأزمة الاقتصادية ببلادهم.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية اليوم الأحد أنه تم فتح هذا المخيم بالقرب من مدينة "كوكوتا" الحدودية، مشيرة إلى أن سيوفر المأوى إلى 120 شخصا يوميا بشكل مؤقت وستكون الأولوية للأمهات الحوامل والمسنين والقاصرين الذين دخلوا البلاد بصورة قانونية، كما أن الصليب الأحمر هو الذى سيتولى إدارة المخيم.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن مدينة "كوكوتا" شهدت خلال الأسابيع الأخيرة تدفقا كبيرا ومتزايدا من الفنزويليين الذين يفرون من الظروف الاقتصادية الصعبة ببلادهم، مشيرة إلى أن نحو 35 ألف فنزويلى يتوجه إلى كولومبيا يوميا لشراء الأطعمة والأدوية غير المتوفرة ببلادهم منذ فترة طويلة.

ومن المتوقع أن يتوجه الرئيس الكولومبى خوان مانويل سانتوس يوم الخميس المقبل إلى مدينة "كوكوتا" لمتابعة خطط الطواريء لمواجهة الأزمة الإنسانية القائمة حاليا.

من جانبها، تسعى سلطات الهجرة إلى تشديد عمليات إنفاذ قوانين الهجرة المتعلقة بالوقت الذى يمكن أن يبقى فيه الفنزويليون فى البلاد.