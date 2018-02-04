حجز استئناف المتهم المتسبب فى حادثة كوبرى ستانلى لجلسة 25 فبراير





الإسكندرية - أسماء على بدر

حجز رئيس محكمة مستأنف جنح الرمل بالإسكندرية، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من أسرة الشاب المتسبب فى الحادثة، ضد الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 3 سنوات على القتل الخطأ، عن تهمة القتل الخطأ والقادة تحت تأثير مخدر وإتلاف الممتلكات العامة، لجلسة 25 فبراير للنطق بالحكم.

وكان محامى الشاب إيثاب جرجس المتسبب فى حادث كوبرى ستانلى، تقدم بطعن على الحكم الصادر بحق المتهم، ومنطوقه الحكم القضائى أول درجة بالحبس لمدة 3 سنوات واجب النفاذ، عن تهمة القتل الخطأ، وكفالة 1000 جنيه عن تهمة الإصابة- على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف الرمل، وتم تحديد جلسة اليوم الاحد لنظر الاستئناف على الحكم.

وقضت محكمة جنح الرمل أول، برئاسة المستشار محمد يوسف، رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم المتسبب فى حادثة كوبرى ستانلى الشهيرة، بالسجن لمدة 3 سنوات مع النفاذ، وذلك عن تهمة القتل الخطأ، وكذلك بمعاقبته بالسجن لمدة سنة وكفالة 1000 جنيه عن تهمة الإصابة الخطأ.

وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار إسلام عبد الله مدير نيابة الرمل أول، ومحمد فؤاد محامى أسرة الغريق، ومحمد مصطفى البكرى، ومحمد إبراهيم عامر المحاميان عن أسرة مصاب الحادث.



وأوضح محمد مصطفى البكرى العفيفى، محامى مصاب الحادث، أن المحكمة استندت إلى تهمة حالة السكر فى تشديد عقوبة القتل الخطأ، ولذلك حكمت المحكمة بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ عن تهمة القتل الخطأ.