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حبس صاحب محل أدوات صحية واثنين آخرين لاتهامهم بالسطو على مخزن بدمياط

الأحد، 04 فبراير 2018 09:37 م
حبس صاحب محل أدوات صحية واثنين آخرين لاتهامهم بالسطو على مخزن بدمياط حبس


دمياط عبده عبد البارى
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أمرت النيابة العامة بدمياط، بحبس صاحب محل أدوات صحية واثنين آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالسطو على مخزن للأدوات الصحية بناحية الطريق الدولي بكفر البطيخ.

كانت مباحث مركز شرطة كفر البطيخ برئاسة الرائد ” لؤى عز الدين” قد تلقت بلاغا من ” محمد رمضان عبد السميع" بقيام مجهولين بسرقة بعض محتويات المخزن الخاص به وبعد إجراء التحريات اللازمة  تبين أن وراء الواقعة كلا من " رامز .ع.م" 33 عاما الروضة وصاحب محل أدوات صحية "أحمد .م.ع" 31عاما و"محمود.ع.ن" 25عاما.

واعترف المتهمون بسرقة كمية من الأدوات الصحية، باستخدام سيارة نصف نقل بيضاء اللون تحمل لوحات معدنية لنقل المسروقات بعد تكميم الخفير المسؤل عن حراسة المخزن، وتبين قيام المتهمين بسرقة أدوات صحية بقيمة 500 ألف جنيه .

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضررقم 790 جنح مركز شرطة كفر البطيخ لسنة 2018 م وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


 

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