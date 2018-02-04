حالة الطقس اليوم الأحد 4/2/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الأحد، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة اليوم الأحد ليسود طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على باقى الأنحاء نهارا، شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد ومدن القناة تكون كثيفة على بعض الطرق.

حالة الطقس اليوم فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة اليوم الأحد ليسود طقس دافئ على السواحل الشمالية، مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على باقى الأنحاء نهارا، شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، ومدن القناة تكون كثيفة على بعض الطرق.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على أقصى الغرب مثيرة للأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

الطقس فى الأردن

نهارًا: يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون أعلى من مُعدلاتها المُعتادة فى مثل هذا الوقت من العام بحدود 6-7 درجات مئوية، ويكون الطقس أدفأ من المُعتاد فى جميع المناطق، مع ظُهور كميات من السحب العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، مُعتدلة السرعة.

فى خليج العقبة.. الرياح: شمالية، معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف، وارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلًا: يكون الطقس بارداً نسبياً، مع ظهور السُحب العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزيئاً، ودافئاً نسبياً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.