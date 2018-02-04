جهاز تنمية المشروعات يعقد ورشة عمل للتعريف بالمنصة الإلكترونية





كتب إسلام سعيد

أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أهمية الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للنهوض بقطاع المشروعات فى مصر، وإتاحة وتوفير كافة المعلومات اللازمة من خلال شبكة الانترنت للراغبين فى إقامة هذه المشروعات، أو تطويرها كأحد أهم المحاور التى تقوم عليها استراتيجية الجهاز، وذلك بناء على توجيهات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الجهاز بأن تكون المنصة الالكترونية من أولويات مخرجات تلك الاستراتيجية.

جاء ذلك فى كلمتها الافتتاحية بورشة عمل للتعريف بمنصة المشروعات والتى عقدها جهاز تنمية المشروعات لشركاء التنمية ولكافة الجهات العاملة والمهتمة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم دعوة ما يزيد عن 300 جهة من شركاء التنمية "بنوك، جمعيات، مراكز تدريب" وحضر الورشة لفيف من القيادات الاقتصادية المهتمة بتطوير هذا القطاع.

وتهدف هذه الورشة - وفق بيان لجهاز المشروعات- إلى تعريف كافة الجهات المهتمة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمنصة المشروعات الالكترونية التى يقوم بتنفيذها جهاز تنمية المشروعات وتعد أحد أهم مبادرات تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال بيان الجهاز، إن هذه المنصة تعمل على اتاحة كافة المعلومات والخدمات والبرامج المقدمة من الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية وجمعيات رجال الأعمال والقطاع الخاص إلى أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة مما يساعد على الترويج لهذه الخدمات بين الشباب وأصحاب المشروعات ويساهم فى دعم وتنمية هذا القطاع الحيوى لتحقيق المزيد من فرص العمل.

وأشارت نيفين جامع إلى أن مجلس الوزراء قد أوصى باعتماد الدولة لمنصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة – التى يتم اعدادها بمعرفة الجهاز كنواه لبوابة المعلومات والخدمات الخاصة بدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. الى جانب توجيه كافة الوزرات والهيئات والمؤسسات الحكومية التى تعمل على دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق والتكامل مع المنصة الالكترونية وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات لضمان استدامة تشغيل المنصة الالكترونية بكفاءة وفاعلية وتحديث محتوياتها باستمرار .