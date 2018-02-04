جامعة أسيوط تطلق اليوم حملة لدعم إنشاء مستشفى 2020 للأورام بمشاركة المفتى

تطلق جامعة أسيوط، اليوم الأحد، حملة مجتمعية موسعة لدعم إنشاء مستشفى 2020 الجامعى الجديد لعلاج الأورام، وذلك بحضور المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، وبمشاركة الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية، وهو ما يأتى تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للسرطان.

وقال الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، أن الحملة تهدف إلى دعوة كافة الهيئات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والعربية فى المشاركة فى دعم تنفيذ المشروع، والذى وافق مجلس الجامعة على إنشائه على مساحة عشرة آلاف متر مربع، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة من المترددين، للعلاج بمعهد جنوب مصر للأورام، وقسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب.

وأضاف الدكتور طارق الجمال نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث وعضو اللجنة المنفذة للمشروع، في بيان اليوم السبت، إن إطلاق الحملة يأتي استكمالا لما أعلنته الجامعة فى أكتوبر الماضي عن قرار إنشاء المستشفى ضمن احتفالاتها بمرور 60 عاماً على بدء الدراسة بها ، مشيراً إلى حرص شخصيات بارزة مصرية وعربية بارزة على تلبية الدعوة، مشيراً إلى حضور الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء فى مصر، والدكتور صلاح عبد الهادى العميد السابق لمعهد جنوب مصر للأورام.

كما صرح الدكتور مصطفى الشرقاوى رئيس مجلس أمناء مؤسسة أصدقاء معهد جنوب مصر للأورام والداعمة للمشروع أن اليوم يشهد كذلك مشاركة والدكتور علاء عبد الصادق عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، والمهندس محسن عبد الرحمن نائباً لرئيس الهيئة العامة للتصنيع، ورؤساء مجلس إدارة بنوك الأهلي ومصر والبنك العربي والأفريقي ، وكذلك أعضاء مجلس النواب بمحافظة أسيوط وممثلين عن رجال الأزهر الشريف والكنائس المصرية، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من مصر والإمارات والبحرين.