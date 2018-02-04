video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 04 فبراير 2018 08:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة أسيوط تطلق اليوم حملة لدعم إنشاء مستشفى 2020 للأورام بمشاركة المفتى

الأحد، 04 فبراير 2018 07:55 ص
جامعة أسيوط تطلق اليوم حملة لدعم إنشاء مستشفى 2020 للأورام بمشاركة المفتى جامعة أسيوط


أسيوط ـ محمود عجمى
إضافة تعليق

تطلق جامعة أسيوط، اليوم الأحد، حملة مجتمعية موسعة لدعم إنشاء مستشفى 2020 الجامعى الجديد لعلاج الأورام، وذلك بحضور المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، وبمشاركة الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية، وهو ما يأتى تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للسرطان.

وقال الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، أن الحملة تهدف إلى دعوة  كافة الهيئات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والعربية فى المشاركة فى دعم تنفيذ المشروع، والذى وافق مجلس الجامعة على إنشائه على مساحة عشرة آلاف متر مربع، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة من المترددين، للعلاج بمعهد جنوب مصر للأورام، وقسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب.

وأضاف الدكتور طارق الجمال نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث وعضو اللجنة المنفذة للمشروع، في بيان اليوم السبت، إن إطلاق الحملة يأتي استكمالا لما أعلنته الجامعة فى أكتوبر الماضي عن قرار إنشاء المستشفى ضمن احتفالاتها بمرور 60 عاماً على بدء الدراسة بها ، مشيراً إلى حرص شخصيات بارزة  مصرية وعربية بارزة على تلبية الدعوة، مشيراً إلى حضور الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء فى مصر، والدكتور صلاح عبد الهادى العميد السابق لمعهد جنوب مصر للأورام.

كما صرح الدكتور مصطفى الشرقاوى رئيس مجلس أمناء مؤسسة أصدقاء معهد جنوب مصر للأورام والداعمة للمشروع أن اليوم يشهد كذلك مشاركة والدكتور علاء عبد الصادق عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، والمهندس محسن عبد الرحمن نائباً لرئيس الهيئة العامة للتصنيع، ورؤساء مجلس إدارة بنوك الأهلي ومصر والبنك العربي والأفريقي ، وكذلك أعضاء مجلس النواب بمحافظة أسيوط وممثلين عن رجال الأزهر الشريف والكنائس المصرية، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من مصر والإمارات والبحرين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "شعبان" قهر إعاقته الذهنية فأذاب الجليد فى النمسا وعاد بالميدالية الذهبية.. بدأ الجرى فى شوارع عرب المدابغ فوصل للعالمية.. مدير مركز التأهيل: تم تأهيله ودمجه فى المجتمع.. والأخير: فرحت بتكريم الرئيس

اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مستشفي 2020

جامعة اسيوط

اخبار اسيوط



لا تفوتك
الصحة: الدواجن البرازيلية بالأسواق آمنة وصلاحيتها حتى أخر فبراير

الصحة: الدواجن البرازيلية بالأسواق آمنة وصلاحيتها حتى أخر فبراير

موسى مصطفى: دعوات مقاطعة الانتخابات خيانة عظمى.. وأيمن نور فاقد الأهلية

موسى مصطفى: دعوات مقاطعة الانتخابات خيانة عظمى.. وأيمن نور فاقد الأهلية

العبودية ليست ماضى وانتهى!.. موريتانيا آخر من ألغى نظام الاستعباد فى العالم ومازالت الأزمة تسكنها.. ومزاد المهاجرين الأفارقة فى ليبيا يكشف استمرار تجارة الرقيق.. وكوريا الشمالية الأعلى فى نسبة عبيد العصر الحديث

العبودية ليست ماضى وانتهى!.. موريتانيا آخر من ألغى نظام الاستعباد فى العالم ومازالت الأزمة تسكنها.. ومزاد المهاجرين الأفارقة فى ليبيا يكشف استمرار تجارة الرقيق.. وكوريا الشمالية الأعلى فى نسبة عبيد العصر الحديث

الأمين العام لمنظمة أوابك: "ظهر" أهم حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط.. ويحول القاهرة لمركز إقليمى للطاقة عباس النقى: مصر حققت 45 كشفا بتروليا جديدا خلال عام.. و806 مليارات دولار استثمارات عربية بـ"الطاقة"

الأمين العام لمنظمة أوابك: "ظهر" أهم حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط.. ويحول القاهرة لمركز إقليمى للطاقة عباس النقى: مصر حققت 45 كشفا بتروليا جديدا خلال عام.. و806 مليارات دولار استثمارات عربية بـ"الطاقة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة