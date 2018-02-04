تنفيذ شبكات الصرف بـ"باريس" الوادى الجديد بتكلفة 2,7 مليون جنيه





الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز وميدنة باريس بمحافظة الوادى الجديد عن استكمال تنفيذ أعمال مشروعات صرف صحى وشبكات انحدار بقريتى عدن وبغداد التابعتين للمركز بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 2 مليون و745 ألف جنيه حيث تم الانتهاء من أعمال المشروع بنسبة 40 % من اعمال التنفيذ والمقرر تسليمها فى شهر اغسطس القادم.

وقال اللواء محمد العدوى رئيس مركز ومدينة باريس فى بيان له ان المشروعات تتضمن غنشاء خط الصرف الصحى بقرية عدن بتكلفة 783 ألف جنيه وشبكة الانحدار بتكلفة تصل إلى 985 الف جنيه ومحطة المعالجة بتكلفة تصل إلى حوالى 976 الف جنيه مؤكدا على انه يجرى طرح أعمال مشروع إنشاء مبنى إدارى بنادى الهجن والفروسية بقرية بغداد تمهيدا لبدء تنفيذ المشروع.