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تموين الوادى الجديد يحرر 70 محضرا بحملة على الأسواق ومنافذ البيع

الأحد، 04 فبراير 2018 06:18 م
تموين الوادى الجديد يحرر 70 محضرا بحملة على الأسواق ومنافذ البيع رغيف العيش - ارشيفية


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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نفذت مديرية التموين بمحافظة الوادى الجديد حملة تموينية مكبرة على عدد من الاسواق ومنافذ البيع والمخابز المدعمة والتى اسفرت عن تحرير حوالى 70 محضر متنوع ما بين عدم الاعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية وسلع منتهية الصلاحية ونقص فى وزن رغيف الخبز وعدم مطابة الخبز للمواصفات والتى تحررت بها المحاضر اللازمة وأحيلت إلى النيابة لملباشرة التحقيق .

وقال المهندس صلاح السيد وكيل وزارة التموين بالمحافظة فى تصريح خاص أن إدارة التفتيش والرقابة التموينية بالمديرية تقوم بتنفيذ حملات يويمة على الأسواق ومنافذ البيع لضبط السلع المخالفة وتحرير محاضر باية مخالفة يتم رصدها وذلك فى إطار تنفيذ خطة المديرية للحفاظ على سلامة السلع المعروضة والقضاء على كافة اشكال الغش التجارى .

 

 

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