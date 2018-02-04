تمشيط 14 مزرعة وفحص 52 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية

حملة أمنية -أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة بالظهير الصحراوى، والشقق المفروشة بالاشتراك مع وحدة مباحث مركزى شرطة السادات و بركة السبع.
أسفرت الحملة عن فحص 14 مزرعة دائرة مركز السادات، وفحص 52 شخصا جنائيا، تبين أنهم غير مطلوبين عـدا " م. م. م. س " المقيم بالبحيرة، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى "تبديد" محكوم عليه فيهما الحبس سنتين، كما تم فحص 12 شخص سياسى، وتبين أنهم غير مطلوبين، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 42 شقة مفروشة، و87 شخص جنائى من قاطنية بدائرة مركز بركة السبع، وتبين أنهم غير مطلوبين.
وتمكنت الحملة أيضًا من ضبط 8 قضايا إشغالات بالمقاهى بدائرة مركز بركة السبع وقضية مخالفات قانون البيئة، و4 قضايا مخالفات المحال العامة، وقضيتين ألعاب نارية، و3 قضايا مخالفات المقاهى بدائرة مركز بركة السبع.
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