تفاصيل اعتقال رجل إيطالى بعد إطلاقه النار على مهاجرين أفارقة





(رويترز)

اعتقلت الشرطة رجلا إيطاليا فتح النار على مهاجرين أفارقة فى مدينة ماتشيراتا بوسط إيطاليا السبت مما أدى إلى إصابة ستة مهاجرين فى هجوم قالت الشرطة إن له دوافع عرقية.

جاء إطلاق النار بعد أيام من اعتقال مهاجر نيجيرى فيما يتعلق بمقتل شابة إيطالية تبلغ من العمر 18 عاما عثر على جثتها مقطعة ومخبأة فى حقيبتين قرب ماتشيراتا.

وقالت الشرطة إن المشتبه به فى حادث اليوم يدعى لوكا تراينى (28 عاما) وإنه كان يلف علم إيطاليا على كتفيه عندما ألقت الشرطة المسلحة القبض عليه فى الشارع، وقال شهود إنه أدى تحية فاشية قبل تكبيله بالقيود.

وقال أحد سكان ماتشيراتا، ويدعى مارتشيلو مانتشيني، لتلفزيون رويترز "كان يتحرك بسيارته وكلما رأى شخصا ملونا أطلق النار عليه". وقالت الشرطة إن أحد ضحاياه أصيب بجروح بالغة واحتاج لإجراء جراحة دون مزيد من التفاصيل.

وأطلق تراينى النار أيضا على مقر الحزب الديمقراطى الحاكم المنتمى ليسار الوسط فى ماتشيراتا لكنه لم يصب أحدا هناك. وقال الحزب إن تراينى كان مرشحا لحزب رابطة الشمال اليمينى فى الانتخابات المحلية العام الماضى لكنه لم يحصل على أى أصوات.

ويدعم حزب رابطة الشمال بقوة السياسات المناوئة للهجرة وهو جزء من تحالف رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكونى المنتمى ليمين الوسط والذى يتصدر استطلاعات الرأى قبل الانتخابات الوطنية المقررة فى الرابع من مارس.

ونأى ماتيو سالفينى رئيس حزب رابطة الشمال بنفسه عن حادث إطلاق النار لكنه قال إن عدم فرض قيود على الهجرة تسبب فى صراع مجتمعي. وقال "لا أستطيع الانتظار حتى أكون ضمن الحكومة لكى أحافظ على الأمن والعدالة الاجتماعية والهدوء فى إيطاليا".

ودعا ماتيو رينتسى زعيم الحزب الديمقراطى ورئيس الوزراء السابق إلى الهدوء. وكتب على صفحته فى فيسبوك "الرجل الذى أطلق النار وأصاب ستة أشخاص ملونين هو شخص بائس ومجنون. لكن الدولة أقوى منه".

وقال رئيس الوزراء باولو جنتيلونى إن إيطاليا ستعاقب بشدة أى شخص يحرض على العنف. وأضاف "سنوقف هذا الخطر. سنوقفه على الفور. سنوقفه سويا... لن تقسمنا الكراهية والعنف".

وقالت الشرطة إن مطلق النار تجول فى أنحاء ماتشيراتا المشهورة بإقامة مهرجانات الأوبرا فى الهواء الطلق بسيارته السوداء من طراز ألفا روميو وأطلق النار من نافذتها على المهاجرين فى عدة أماكن.

ومع اقتراب الشرطة منه حاول الهرب مترجلا لكن سرعان ما ألقت الشرطة القبض عليه. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه كان يصرخ قائلا "عاشت إيطاليا" أثناء اصطحاب الشرطة له.

وزاد التوتر فى ماتشيراتا هذا الأسبوع بعد اكتشاف جثة باميلا ماستروبييترو. وكانت الشابة فرت من مركز لإعادة التأهيل من الإدمان يوم الاثنين ثم التقت فى اليوم التالى مع طالب لجوء نيجيرى يدعى إنوسنت أوسيجهالي.

وعثر على جثتها يوم الأربعاء ولم يكشف تشريح أولى لجثتها حتى الآن عن سبب وفاتها.

وقال شهود إنهم رأوا أوسيجهالى فى وقت سابق وهو يحمل الحقيبتين اللتين عثر بداخلهما على الجثة. ورفض التحدث إلى الشرطة بعد إلقاء القبض عليه. وقالت صحف إن السلطات رفضت العام الماضى طلبه للجوء لكنه ظل فى إيطاليا لاستئناف هذا القرار.

ووصل إلى إيطاليا على مدى السنوات الأربع الماضية أكثر من 600 ألف مهاجر أفريقي.