"تعليم سوهاج" يناقش إعادة توزيع المعلمين على المدارس لسد العجز

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم، بالتنبيه على مديرى المدارس لكافة المراحل التعليمية بمقابلة أولياء الأمور والاستماع إلى شكواهم ومقتراحاتهم حول تطوير المنظومة التعليمية، وعقد لقاءات تثقيفيه للطلاب للتأكيد على مخاطر الإرهاب وإبراز قيم الولاء والانتماء والمواطنة.

كما شدد شحاته على متابعة وصول الكتب الدراسية وتسليمها لكل الطلاب وإعداد خطه للمتابعة الميدانيه بالإدارات التعليمية داخل المدارس وعدم بقائها بمكاتبها منعا للمسائلة القانونية وضرورة التواصل مع مجلس الأمناء لأنه شريك أساسى فى العملية التعليمية، وكذلك تفعيل دور إدارة الأزمات والكوارث وتفعيل مجموعات التقوية بكافة المراحل المختلفة.

وفى نهايه الاجتماع شدد على ضرورة الاستمرار فى تقديم كافه أوجه الدعم لمشروع الموهوبين رياضيا.