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"تعليم الإسكندرية": إخلاء 22 مدرسة للترميم خلال الفصل الدراسى الثانى

الأحد، 04 فبراير 2018 08:22 ص
"تعليم الإسكندرية": إخلاء 22 مدرسة للترميم خلال الفصل الدراسى الثانى مدرسة - صورة أرشيفية


الإسكندرية جاكلين منير
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قالت أمال عبد الظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه تم إخلاء 22 مدرسة بسبب أعمال الترميم، وأن هيئة الأبنية التعليمية سوف تقوم بالإشراف والتنفيذ على الترميم وسوف تتسلمها بعد الانتهاء منها.

 

وأشارت أمال عبد الظاهر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم توفير البديل للطلاب حرصا على مصلحتهم وحتى لا يضار الطالب، لافتة إلى أن موعد تسلم المدارس بعد انتهاء الترميم متفاوت وفقا لحالة كل مدرسة فهناك بعض المدارس التى تحتاج إلى ترميم جزئى والبعض الآخر يحتاج إلى ترميم كلى.

 

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن اختيار المدارس التى تحتاج إلى ترميم يتم وفق خطة موضوعة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية فى كل عام، مشيرة إلى أن المدارس التى تم إخلاؤها للترميم توجد فى نطاق 8 إدارات تعليمية وهى 3 مدارس بإدارة المنتزة، ومدرسة بإدارة الجمرك، 2 بإدارة العامرية و5 مدارس بإدارة وسط، و4 مدارس بإدارة غرب، و3 مدارس بإدارة شرق، مدرستين بإدارة العجمى، و2 بإدارة برج العرب.

 

من جهة أخرى أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه جارى تنظيم جولات متابعة مفاجئة، لزيارة لجنة هيئة ضمان الجودة والاعتماد لعدد 28 مدرسة خلال الشهر الجارى وسيتم متابعة 4 مدارس بإدارة المنتزة و7 فى إدارة شرق، و3 فى إدارة وسط ومدرسة بإدارة الجمرك و6 فى إدارة غرب، و3 مدارس بإدارة العجمى، و3 بإدارة العامرية و2 ببرج العرب.

 


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