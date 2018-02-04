تعرف على 10 إجراءات عاجلة اتخذتها وزارة التعليم العالى بحادث أسانسير بنها

ينشر "اليوم السابع"، الإجراءات العاجلة لوزارة التعليم العالى بأزمة الأسانسير بجامعة بنها، وذلك بعد اجتماع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى بالدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها بمقر الوزارة.

1- شهد الاجتماع استعراض التقرير المبدئى لحادث مصعد المستشفى الجامعى، الذى أودى بحياة 7 وإصابة 4 آخرين من المواطنين.

2- تقرر قبول استقالة عميد كلية الطب بجامعة بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات بالجامعة.

3- قبول استقالة مدير عام المستشفيات بالجامعة.

4- قبول استقالة المدير الإدارى بمستشفيات الجامعة.

5- إقالة مدير الإدارة الهندسية لمستشفيات الجامعة.

6- إقالة المهندسة المشرفة على أعمال الصيانة والمصاعد بمستشفيات الجامعة.

7- صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفٍ و50 ألف جنيه لكل مصاب من ميزانية جامعة بنها.

8- طلب وزير التعليم العالى من رئيس جامعة بنها موافاته بنتائج التحقيقات النهائية الخاصة بالأزمة.

9- طلب وزير التعليم العالى من رئيس جامعة بنها وكل رؤساء الجامعات إفادته بتقرير شهرى عن أعمال الصيانة لجميع المنشآت الجامعية.

10تقييم أعمال الصيانة لجميع المنشآت الجامعية من جانب الإدارة الهندسية بالوزارة.