تعرف على عدد المقرات الانتخابية للماراثون الرئاسى بالفيوم





الفيوم – رباب الجالي

كشف الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم الاستعداد الكامل وإنهاء الأعمال بالمدارس التى تم تحديدها كلجان بها مقرات انتخابية للانتخابات الرئاسية التى تبدأ فى مارس المقبل.

ولفت وكيل تعليم الفيوم إلى أن عدد المدارس المقررة كلجان انتخابية 304 مدارس على مستوى مراكز وقرى المحافظة وتم التأكد من إجراء الصيانات البسيطة بها وتم تحديد استراحتين بكل مدرسة إحداهما خاصة بقائد الحرس فى المقر الانتخابى والأخرى خاصة بالعاملين باللجنة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه يوجد 38 لجنة انتخابية تم تغييرها بأسماء شهداء وتم تحديث البيانات الخاصة بهذه المدارس فى قاعدة البيانات الخاصة بالمقرات الانتخابية تقديرا لأرواح الشهداء من أبناء الوطن.

كما أكد الدكتور عادل عبد المنعم أنه يوجد 3 لجان انتخابية تم تغييرهم واستبدالهم بلجان أخرى، نظرا لأن تلك المدارس تجرى بها حاليا أعمال الصيانة الشاملة ولن تنتهى قبل موعد إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع مديرية أمن الفيوم وهيئة التنظيمات الشعبية بالمحافظة وسكرتير عام المحافظة لإنهاء الاستعدادات للعملية الانتخابية وتأمين هذه المقرات بشكل كامل.

ومن جانبه أكد الدكتور بسام أحمد عزام رئيس مركز ومدينة اطسا بحضور نواب مركز اطسا والسادة ممثلى القوات المسلحة والشرطة ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدرات الخدمية الاجتماع الأول لاستعدادات مركز ومدينة اطسا للانتخابات الرئاسية وناقش الاجتماع واجبات ومسؤوليات كل جهة معنية بالمركز، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية ستظل فى انعقاد دورى دائم حتى الانتهاء من الانتخابات يتم فيها شرح كيفية الاستعداد لتجهيز المقار الانتخابية.

وتابع رئيس مركز ومدينة اطسا: دورنا كرؤساء مدن فى الانتخابات الرئاسية المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد وتنظيم المقار الانتخابية وتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الأداء بأصواتهم وكذلك التسهيل على قوات التامين من الجيش والشرطة لأداء كافة المهام الموكلة إليهم لتأمين المقرات حتى يستطيع المواطن أن يؤدى واجبه الانتخابى بكل هدوء واستقرار ولتدبير وسائل الإعاشة الكافية لقوات التأمين بالمراكز الانتخابية من أسرة وخلافه من خلال التعاون بين (ادراة اطسا التعليمية – إدارة الشباب والرياضة- إدارة التموين – الإدارة الصحية –هندسة كهرباء اطسا – مرفق مياه الشرب باطسا – مرفق الإسعاف- المنطقة الأزهرية باطسا – الشئون الاجتماعية".

ووجه عزام رؤساء الوحدات المحلية بعدم السماح بوجود أى إشغالات بالقرب من المقار الانتخابية واللجان العامة وكذلك عدم وضع أى صناديق قمامة بجوار اللجان الانتخابية وكذلك إنارة الطرق والشوارع المؤدية إلى اللجان الانتخابية.