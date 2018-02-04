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الأحد، 04 فبراير 2018 08:50 م
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"تضامن الإسكندرية" يقدم مساعدات لفاطمة وأبنائها

الأحد، 04 فبراير 2018 08:49 م
"تضامن الإسكندرية" يقدم مساعدات لفاطمة وأبنائها التدخل السريع بالإسكندرية


كتب مدحت وهبة
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وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع المحلى اليوم الأحد، ببحث حالة المواطنة فاطمة حسنين محمد ميدانيا، وقد تبين أن الحالة موجودة أسفل كوبرى التاريخ أمام باب الجمرك 22  بجوار سوق الجمعة بالإسكندرية، وتبلغ من العمر 44 عاما، وهى مطلقة ولديها ثلاث أبناء من ثلاث زيجات وفقا لأقوالها وكل ابن من زوج مختلف غير أنهم ليس لديهم شهادات ميلاد أو أى أوراق ثبوتية، ومعها بطاقة رقم قومى وعنوانها المدون فيها 5 شارع بن صلاح محرم بك، وتعيش على مساعدات أهل الخير.

وفى ضوء الحالة السيئة التى تعانى منها الحالة وأبناؤها، قام مدير مديرية التضامن بالإسكندرية محمد كمال بصرف مساعدة مالية فورية بواقع 200 جنيه من مؤسسة التكافل، بالإضافة إلى 5 بطاطين وملابس لأطفالها، كما تمت مخاطبة محافظ الإسكندرية لتوفير شقة لها.

وحاول فريق التدخل السريع نقلها إلى أحد مراكز الاستضافة مع أبنائها لكنها رفضت ذلك مطالبة بتوفير مسكن لها؛ وقد حاول الفريق إقناعها بالانتقال إلى دار رعاية إلى حين توفير الشقة لها لكنها صممت على البقاء فى مكانها تحت الكوبرى.


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التضامن

التدخل السريع

الاسكندرية



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