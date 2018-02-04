"تصديرى الحاصلات الزراعية": 99 مشاركة مصرية في معرض "فروت لوجيستيكا " ببرلين





حسن رمضان

ينظم "المجلس التصديري " للحاصلات الزراعية ، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ، وهيئة تنمية الصادرات، المشاركة في فعاليات معرض "فروت لوجستيكا " بالعاصمة الألمانية (برلين ) والمقرر تنظيمه خلال الفترة من السابع وحتى التاسع من فبراير الجاري.

وقال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى فى بيان له اليوم الأحد، إن المشاركة المصرية فى المعرض هذا العام ، هي أكبر مشاركة في تاريخ مشاركاتها ، حيث تبلغ مساحة الجناح المصري 1700 متر مربع ، تقوم من خلاله 99 شركة مصرية بعرض منتجاتها من الخضر والفاكهة.

وأضاف أن المعرض يعد أهم وأكبر المعارض المتخصصة في تجارة الخضر و الفاكهة ، وجميع الصناعات المتعلقة بمجال تصدير الخضر والفاكهة " تعبئة ، تغليف، شحن" علي مستوى العالم، موضحا أنه يقام على مساحة تزيد على 125 ألف متر مربع .

وأشار رئيس المجلس إلى أن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية بلغت 3.8 مليون طن بقيمة " 2.2 مليار دولار " خلال الموسم التصديري المنتهى 2016 / 2017.

وأكد أهمية التواجد المصري في مثل هـذه المعارض والملتقيات ، باعتبارها بوابة للانتشار العالمي المنشود ، والتعرف علي أحدث ما وصل إليه العالم في مجال إنتاج وتعبئة وتغليف المحاصيل الزراعية ، وفرصة جيدة لعرض المحاصيل الزراعية التي تتميز بها مصر .

وشدد على أن المجلس يسعى لزيادة معدلات النمو للصادرات الزراعية وذلك من خلال "النفاذ " إلى أســواق جديدة لم تصل إليها صادرات مصر الزراعية ، منوها بأن هذه هي الإستراتيجية التي يعمل عليها المجلس في الوقت الحالي ، ســواء علي مستوى السوق الإفريقي أو أسواق جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.

وأوضح أن المجلس يقوم حاليا بالتعاون مع الجهات المعنية بمحاولة وضع أسس جديدة للصادرات الزراعية تعتمد في المقام الأول علي "تكويد " وتسجيل جميع المزارع التي تنتج للتصدير ، والتأكد من تطبيق هذه المزارع لنظام الممارسات الزراعية الجيدة لضمان إنتاج محاصيل تتوافر فيها متطلبات سلامة الغذاء في الدول المستوردة ، ومستوي الجودة المرجوة .

وقال أنه سيتم تقديم كافة أوجه الدعم الفني للمزارعين والمصدرين ، للتوافق مع هذا النظام لضمان الحفاظ علي سمعة الصادرات الزراعية بالخارج.

جدير بالذكر أن صادرات الفواكه الطازجة تتصدر صادرات قطاع الحاصلات الزراعية فى مصر خلال موسم 2016- 2017 ، والتي بلغت حوالى 1.1 مليار دولار ، وعلى رأسها صادرات الموالح ، تليها صادرات العنب والرمان و الفراولة.

وتأتي صادرات الخضر الطازجة في المرتبة الثانية ، حيث بلغت نحو 657 مليون دولار ، تتصدرها صادرات البصل و البطاطس والفاصولياء الخضراء و الطماطم .

وعلى مستوى الأسواق المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية ، تتصدر السعودية الأسواق المستوردة تليها روسيا الاتحادية ، هولندا ، الكويت ، المملكة المتحدة ، الإمارات العربية المتحدة