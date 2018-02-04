ترحيل 17 أفريقيا إلى بلادهم لإقاماتهم غير الشرعية فى مصر





كتب محمد طنطاوى

رحلت سلطات مطار القاهرة الدولى خلال الساعات الماضية، 17 مهاجرًا غير شرعى من السودان ومالى وكوت ديفوار إلى بلادهم بعد القبض عليهم لإقاماتهم غير الشرعية بالبلاد ومحاولة البعض التسلل الى دول الجوار.

وأفاد مصدر بالمطار، أن المرحلين وصلوا على متن عدة مأموريات قادمة من مديريات أمن القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح، وتم تشكيل فريق أمنى لمراجعة مواقفهم الأمنية، حيث اعترفوا بمحاولتهم التسلل إلى ليبيا ودول الجوار.

وأوضح المصدر أنه تم ترحيلهم على متن عدة رحلات مغادرة إلى بلدهم، حيث تم ترحيل 11 سودانيا، و4 ماليين، ومواطنين من كوت ديفوار، بعد الكشف الجنائي عليهم، وإخطار سفاراتهم بالقاهرة.