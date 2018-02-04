video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 فبراير 2018 03:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تدريب دفعتى نيابة للإشراف على الانتخابات الرئاسية اعتبارًا من الغد

الأحد، 04 فبراير 2018 11:16 م
تدريب دفعتى نيابة للإشراف على الانتخابات الرئاسية اعتبارًا من الغد انتخابات - ارشيفية


كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر
إضافة تعليق

تنظم  الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دورة تدريبية لدفعتى النيابة العامة اللتان تخرجا مؤخرًا، وذلك على الإشراف على الانتخابات الرئاسية اعتبارًا من غدٍ الاثنين حتى الخميس المقبل .

 

وتضم دفعتا النيابة اللتان سيتم تدريبهما 1200 عضو وذلك بمركز البحوث الجنائية التابع للنيابة العامة.

 

ومن المقرر أن يتم تدريب أعضاء النيابة الجدد على كيفية إدارة اللجان الفرعية أثناء الانتخابات الرئاسية، وكيفية التعامل مع القوانين الثلاثة الحاكمة للعملية الانتخابية وهى قانون الانتخابات الرئاسية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية بالإضافة إلى أهم المواد التى تضمنها الدستور حول الانتخابات الرئاسية .

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تواصل الاستعداد للانتخابات.. الصناديق الشفافة بمديريات الأمن.. و"الهيئة الوطنية" تتعاقد مع مصلحة الكيمياء لتوفير الحبر الفسفورى.. طباعة بطاقات الاقتراع بعد إعلان القائمة النهائية..وانتهاء فحص أوراق المرشحين غدا

الهيئة الوطنية للانتخابات تنتهى غدا من فحص أوراق المرشحين للرئاسة

اخبار مصر

الهيئة الوطنية للانتخابات

الانتخابات الرئاسية 2018

النيابة العامه



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب: الإخوان أقوى من المعارضة المدنية.. إحنا مش هنضحك على نفسنا

خالد صلاح يكتب: الإخوان أقوى من المعارضة المدنية.. إحنا مش هنضحك على نفسنا

"البيئة" تحذر من زيادة نسبة الملوثات فى الهواء بداية من اليوم وحتى الثلاثاء

"البيئة" تحذر من زيادة نسبة الملوثات فى الهواء بداية من اليوم وحتى الثلاثاء

كتاب إسرائيلى جديد يكشف رعب الموساد من برنامج الصواريخ المصرى منذ الستينات.. وكالة الاستخبارات الإسرائيلية عاشت أجواء ذعر بعد معرفتها بتعاون علماء ألمان مع القاهرة.. والقلق تزايد من احتمال نشر رؤوس مشعة

كتاب إسرائيلى جديد يكشف رعب الموساد من برنامج الصواريخ المصرى منذ الستينات.. وكالة الاستخبارات الإسرائيلية عاشت أجواء ذعر بعد معرفتها بتعاون علماء ألمان مع القاهرة.. والقلق تزايد من احتمال نشر رؤوس مشعة

"قصة نجاح لبرنامج الإصلاح".. مصنع سكر الغرير يعود للحياة بمليار دولار.. وزارة الاستثمار والرقابة الإدارية يتحدان لإنجاز المشروع بعد جمود 3 سنوات.. وسحر نصر: يغطى 80% من الفجوة الاستهلاكية ويوفر 200 ألف فرصة عمل

"قصة نجاح لبرنامج الإصلاح".. مصنع سكر الغرير يعود للحياة بمليار دولار.. وزارة الاستثمار والرقابة الإدارية يتحدان لإنجاز المشروع بعد جمود 3 سنوات.. وسحر نصر: يغطى 80% من الفجوة الاستهلاكية ويوفر 200 ألف فرصة عمل

محمد صلاح أسرع لاعب فى تاريخ ليفربول يصل إلى 20 هدفًا بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح أسرع لاعب فى تاريخ ليفربول يصل إلى 20 هدفًا بالدورى الإنجليزى

مصر استوردت 12 سلعة استفزازية بـ326 مليون دولار خلال 8 أشهر.. تعرف عليها

مصر استوردت 12 سلعة استفزازية بـ326 مليون دولار خلال 8 أشهر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة