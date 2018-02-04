تدريب دفعتى نيابة للإشراف على الانتخابات الرئاسية اعتبارًا من الغد

تدريب دفعتى نيابة للإشراف على الانتخابات الرئاسية اعتبارًا من الغدالأحد، 04 فبراير 2018 11:16 م
انتخابات - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر
إضافة تعليق
تنظم الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دورة تدريبية لدفعتى النيابة العامة اللتان تخرجا مؤخرًا، وذلك على الإشراف على الانتخابات الرئاسية اعتبارًا من غدٍ الاثنين حتى الخميس المقبل .
وتضم دفعتا النيابة اللتان سيتم تدريبهما 1200 عضو وذلك بمركز البحوث الجنائية التابع للنيابة العامة.
ومن المقرر أن يتم تدريب أعضاء النيابة الجدد على كيفية إدارة اللجان الفرعية أثناء الانتخابات الرئاسية، وكيفية التعامل مع القوانين الثلاثة الحاكمة للعملية الانتخابية وهى قانون الانتخابات الرئاسية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية بالإضافة إلى أهم المواد التى تضمنها الدستور حول الانتخابات الرئاسية .
إضافة تعليق
كتاب إسرائيلى جديد يكشف رعب الموساد من برنامج الصواريخ المصرى منذ الستينات.. وكالة الاستخبارات الإسرائيلية عاشت أجواء ذعر بعد معرفتها بتعاون علماء ألمان مع القاهرة.. والقلق تزايد من احتمال نشر رؤوس مشعة
"قصة نجاح لبرنامج الإصلاح".. مصنع سكر الغرير يعود للحياة بمليار دولار.. وزارة الاستثمار والرقابة الإدارية يتحدان لإنجاز المشروع بعد جمود 3 سنوات.. وسحر نصر: يغطى 80% من الفجوة الاستهلاكية ويوفر 200 ألف فرصة عمل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة