تدريب دفعتى نيابة للإشراف على الانتخابات الرئاسية اعتبارًا من الغد





كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

تنظم الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دورة تدريبية لدفعتى النيابة العامة اللتان تخرجا مؤخرًا، وذلك على الإشراف على الانتخابات الرئاسية اعتبارًا من غدٍ الاثنين حتى الخميس المقبل .

وتضم دفعتا النيابة اللتان سيتم تدريبهما 1200 عضو وذلك بمركز البحوث الجنائية التابع للنيابة العامة.

ومن المقرر أن يتم تدريب أعضاء النيابة الجدد على كيفية إدارة اللجان الفرعية أثناء الانتخابات الرئاسية، وكيفية التعامل مع القوانين الثلاثة الحاكمة للعملية الانتخابية وهى قانون الانتخابات الرئاسية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية بالإضافة إلى أهم المواد التى تضمنها الدستور حول الانتخابات الرئاسية .