"تحديث الصناعة" يدرب موظفيه على تنفيذ نظام إدارة الجودة " الأيزو"





كتب – إسلام سعيد

نظم مركز تحديث الصناعة، دورة تدريبية فى الجودة للموظفين والمديرين الممثلين لجميع الإدارات والوحدات بالمركز، وكذلك موظفى الفروع والبرامج التى يقوم عليها مركز تحديث الصناعة ومنها إعداد استراتيجيات لتنمية عددا من القطاعات ومنها قطاع الأثاث وذلك لمده ثلاثه أيام.

وقال المركز فى بيان له اليوم، إن التدريب يأتى كجزء من أنشطة مشروع تنفيذ نظام إدارة الجودة وفقا لمعايير الأيزو 9001: 2015 وخارطة الطريق للتميز بالمركز.

وأضاف المركز، أن الموضوعات التى تمت مناقشتها خلال الدوره اشتملت على فهم المتطلبات والمعايير الدولية لشهادة الأيزو 9001:2015، والنهج القائم على تحليل ودراسة المخاطر، وكذلك نظم قياس الأداء وتقنيات التحسين ومهارات القيادة وآليات تمكين فرق العمل بالمركز .