"تحديث الصناعة" يدرب موظفيه على تنفيذ نظام إدارة الجودة " الأيزو"الأحد، 04 فبراير 2018 07:13 م
موظفو مركز تحديث الصناعة
كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق
نظم مركز تحديث الصناعة، دورة تدريبية فى الجودة للموظفين والمديرين الممثلين لجميع الإدارات والوحدات بالمركز، وكذلك موظفى الفروع والبرامج التى يقوم عليها مركز تحديث الصناعة ومنها إعداد استراتيجيات لتنمية عددا من القطاعات ومنها قطاع الأثاث وذلك لمده ثلاثه أيام.
وقال المركز فى بيان له اليوم، إن التدريب يأتى كجزء من أنشطة مشروع تنفيذ نظام إدارة الجودة وفقا لمعايير الأيزو 9001: 2015 وخارطة الطريق للتميز بالمركز.
وأضاف المركز، أن الموضوعات التى تمت مناقشتها خلال الدوره اشتملت على فهم المتطلبات والمعايير الدولية لشهادة الأيزو 9001:2015، والنهج القائم على تحليل ودراسة المخاطر، وكذلك نظم قياس الأداء وتقنيات التحسين ومهارات القيادة وآليات تمكين فرق العمل بالمركز .
إضافة تعليق
تواصل الاستعداد للانتخابات.. الصناديق الشفافة بمديريات الأمن.. و"الهيئة الوطنية" تتعاقد مع مصلحة الكيمياء لتوفير الحبر الفسفورى.. طباعة بطاقات الاقتراع بعد إعلان القائمة النهائية..وانتهاء فحص أوراق المرشحين غدا
الاعتراف "سيد الأدلة" فى رشوة نائب محافظ الإسكندرية.. مقاول: "أرسلت لسعاد الخولى نص مليون فى علب كحك العيد".. ويؤكد: "طلبت رحلة حج وحولتها لعمرة عشان بنتها بتولد".. صاحب فندق: استضفتها 5 أيام لتجديد عقد مشروعى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة