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تاجر يطلق النار على شقيقه وابنه بسبب خلاف على ملكية محل ببولاق الدكرور

الأحد، 04 فبراير 2018 03:53 م
تاجر يطلق النار على شقيقه وابنه بسبب خلاف على ملكية محل ببولاق الدكرور سيارة إسعاف - أرشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
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أطلق تاجر أخشاب النار على شقيقه، وابن شقيقه، بسبب الخلاف على ملكية محل ببولاق الدكرور، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها للقبض على المتهم الهارب، أخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد إطلاق أعيرة نارية وإصابة شخصين بدائرة القسم، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن تاجر أخشاب أطلق النار على شقيقه "تاجر"، وإبن شقيقه، بسبب الخلاف على ملكية محل أسفل مسكن العائلة وفر هاربا.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، فى الوقت الذى يكف فيه رجال المباحث إجراء التحريات وإعداد الأكمنة للقبض على المتهم الهارب، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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