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تأجيل محاكمة 5 إخوانيين بسوهاج بتهمة استهداف المنشآت الشرطية لـ3 مارس

الأحد، 04 فبراير 2018 03:53 م
تأجيل محاكمة 5 إخوانيين بسوهاج بتهمة استهداف المنشآت الشرطية لـ3 مارس محكمة جنايات سوهاج


سوهاج – عمرو خلف
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قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 5 من عناصر الإخوان متهمين فى القضية المعروفة بـ"المغارة"، إلى جلسة 3 مارس المقبل، لسماع مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد حلوسة، ومحمد زين، وأمانة سر ماجد أمين.

تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت المعلومات إلى ضباط الأمن الوطنى بسوهاج، عن وجود المتهمين فى إحدى المغارات بالجبل الغربى، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.

وفى سياق متصل، قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، إرسال أوراق 8 من عناصر الإخوان، الى محكمة استئناف أسيوط، لتحديد جلسة لهم وإعادة محاكمتهم بعد اتهامهم بحيازة منشورات ومطبوعات، والانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية المعروفة بـ"المكتب الإدارى والطلبة".

صدر  القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد حلوسة، ومحمد زين، وأمانة سر ماجد أمين.

ترجع أحداث القضية إلى 2015 عندما وجهت النيابة العامة، بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وحيازة منشورات ومطبوعات تحريضية ضد الدولة، والتحريض على التظاهر، وتعطيل وسائل النقل والمواصلات وترويج المنشورات.

 


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