تأجيل استئناف محافظ المنوفية السابق على قرار التحفظ على أمواله لـ8 فبراير





كتب أحمد إسماعيل

قررت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، تأجيل نظر استئناف الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، على قرار النائب العام بالتحفظ على أمواله وأسرته، وآخرين، لجلسة 8 فبراير، للاطلاع.

عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وصدر القرار بعضوية المستشارين عبدالناصر أبو سحلى، وإيهاب طنطاوى.

وصل هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق لمجمع محاكم جنوب القاهرة، باكرا وسط حراسة أمنية مشددة، وعلى الفور تم إيداعه حجز المحكمة بإشراف قائد الحرس العميد محمد الصغير، لنظر أمر التحفظ على ممتلكاته وممتلكات زوجتيه أمام الدائرة 17 جنايات الجيزة.

كانت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم، أيدت طلب التحفظ على أموال محافظ المنوفية هشام عبد الباسط، وممتلكاته هو وزوجتيه وأولاده القصر العقارية، وأيضا المنقولة والسائلة والأسهم والسندات، لاتهامه بالرشوة.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بحبس محافظ المنوفية هشام عبد الباسط ورجلى أعمال آخرين، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، التى تجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، لاتهامهم فى قضية رشوة، وتم تجديد حبسهم 15 يوما أمام المستشار محمود حمدى قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهره الجديدة.

كانت الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على محافظ المنوفية هشام عبدالباسط ورجلى أعمال لتورطهم في وقائع فساد. وتم توقيف المحافظ بمدينة السادات، بسبب واقعة تخصيص قطعة أرض لأحد رجال الأعمال "رضا ح"، وقالت مصادر إنه تم رصد القضية من جانب الرقابة الإدارية، وتسجيل المكالمات الهاتفية التي تمت بين المحافظ واثنين من رجال الأعمال، إلى أن تم إلقاء القبض عليهم.