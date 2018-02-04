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تأجيل إعادة محاكمة 4 أشخاص بقضية "حرق سنترال دير مواس" لجلسة 11 فبراير

الأحد، 04 فبراير 2018 04:11 م
تأجيل إعادة محاكمة 4 أشخاص بقضية "حرق سنترال دير مواس" لجلسة 11 فبراير المحكمة العسكرية - أرشيفية


المنيا - حسن عبد الغفار
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أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، إعادة محاكمة 4 متهمين من عناصر الإخوان فى اتهامهم باقتحام سنترال دير مواس إلى جلسة 11 فبراير الجارى للمرافعة.

وكانت المحكمة العسكرية فى شهر أغسطس الماضى قد أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد غيابيًا لعدد من المتهمين بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب واقتحام وتخريب منشآت عامة أثناء أحداث الشغب التى شهدتها البلاد فى 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع فض اعتصامى رابعة.


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