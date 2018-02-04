video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 04 فبراير 2018 05:05 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل إعادة محاكمة بديع و7 آخرين بقضية "أحداث مسجد الاستقامة" لـ1 أبريل

الأحد، 04 فبراير 2018 02:51 م
تأجيل إعادة محاكمة بديع و7 آخرين بقضية "أحداث مسجد الاستقامة" لـ1 أبريل المستشار معتز خفاجى


كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و7 آخرين فى القضية المعروفة بـ"أحداث مسجد الاستقامة"، لجلسة 1 أبريل، للاطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، والحسينى عنتر، وعصام رجب، ومحمد جمعة، وباسم عودة، ونقض الحكم والإعادة، وعدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة".

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الجنايات" تواصل اليوم إعادة محاكمة "بديع" بـ"أحداث مسجد الاستقامة"

اخبار الحوادث

المستشار معتز خفاجى

مسجد الاستقامه

بديع

احداث مسجد الاستقامة

محاكمة بديع



لا تفوتك
استقبال أسطورى للرئيس عبد الفتاح السيسي فى عمان.. صور

استقبال أسطورى للرئيس عبد الفتاح السيسي فى عمان.. صور

س وج.. هل يُسجل صلاح محسن أول ظهور له بقميص الأهلى أمام الاتحاد؟

س وج.. هل يُسجل صلاح محسن أول ظهور له بقميص الأهلى أمام الاتحاد؟

كتاب إسرائيلى جديد يكشف رعب الموساد من برنامج الصواريخ المصرى منذ الستينات.. وكالة الاستخبارات الإسرائيلية عاشت أجواء ذعر بعد معرفتها بتعاون علماء ألمان مع القاهرة.. والقلق تزايد من احتمال نشر رؤوس مشعة

كتاب إسرائيلى جديد يكشف رعب الموساد من برنامج الصواريخ المصرى منذ الستينات.. وكالة الاستخبارات الإسرائيلية عاشت أجواء ذعر بعد معرفتها بتعاون علماء ألمان مع القاهرة.. والقلق تزايد من احتمال نشر رؤوس مشعة

"قصة نجاح لبرنامج الإصلاح".. مصنع سكر الغرير يعود للحياة بمليار دولار.. وزارة الاستثمار والرقابة الإدارية يتحدان لإنجاز المشروع بعد جمود 3 سنوات.. وسحر نصر: يغطى 80% من الفجوة الاستهلاكية ويوفر 200 ألف فرصة عمل

"قصة نجاح لبرنامج الإصلاح".. مصنع سكر الغرير يعود للحياة بمليار دولار.. وزارة الاستثمار والرقابة الإدارية يتحدان لإنجاز المشروع بعد جمود 3 سنوات.. وسحر نصر: يغطى 80% من الفجوة الاستهلاكية ويوفر 200 ألف فرصة عمل

مصر استوردت 12 سلعة استفزازية بـ326 مليون دولار خلال 8 أشهر.. تعرف عليها

مصر استوردت 12 سلعة استفزازية بـ326 مليون دولار خلال 8 أشهر.. تعرف عليها

شاهد.. ثنائية تريزيجيه تقود قاسم باشا للفوز على آكهيسار بالدورى التركى

شاهد.. ثنائية تريزيجيه تقود قاسم باشا للفوز على آكهيسار بالدورى التركى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة