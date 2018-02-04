بورصات الشرق الأوسط تتراجع تحت ضغط خسائر الأسهم الأمريكية





رويترز

هبطت أسواق الأسهم فى الشرق الأوسط، اليوم الأحد، تحت ضغط تراجع الأسهم الأمريكية يوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات أقوى نمو سنوى للأجور فى الولايات المتحدة منذ 2009 وهو ما يعزز احتمالات زيادة عدد مرات رفع أسعار الفائدة عما هو متوقع هذا العام.

وانخفض المؤشر الرئيسى للسوق السعودية 0.6 % مع تجاوز الأسهم الخاسرة تلك التى حققت مكاسب بواقع 105 إلى 74. وهبط سهم التعدين العربية السعودية (معادن) 1.7%، بعدما نزل 4.9 % يوم الخميس فى أعقاب إعلان نتائج الشركة التى أظهرت خسارة مفاجئة فى الربع الأخير من العام الماضي.

وهوى سهم المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاونى (ميدجلف) 9.9 % بعدما قالت هيئة السوق المالية إنها قد تعلق تداول أسهم الشركة أو تلغى إدراجها بعد قرار البنك المركزى بمنعها من إصدار أو تجديد أى وثائق تأمين حتى تزيد الشركة رأسمالها بالقدر اللازم لمعالجة انخفاض هامش الملاءة المالية.

وقفز سهم الوطنية للتأمين 6% بعدما قالت الشركة إنها وقعت عقدا مع البنك الأهلى التجارى لتوفير تغطية تأمينية للمركبات التى يبيعها البنك من خلال برنامجه للتمويل التأجيري، وهو ما قد يساعد الشركة على الاستفادة من رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات فى وقت لاحق هذا العام.

ولا تزال أسهم عدد من شركات الأسمنت تحقق أداء قويا بعد تقرير إعلامى الأسبوع الماضى، قال إن الحكومة بدأت ترسية العقود فى مشروعها الضخم نيوم فى شمال غرب المملكة. وارتفع سهم أسمنت تبوك، وهى قريبة من موقع المنطقة الاقتصادية، 4.2 %.

وانخفض مؤشر سوق دبى 0.8% فى أقل حجم تداول هذا العام مع تراجع سهم إعمار العقارية 1.2 %. وربما تواجه الشركة كغيرها من الشركات العقارية أوضاعا اقتصادية أكثر صعوبة إذا امتد تأثير رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى العملات الخليجية المرتبطة بالدولار.

وهبط سهم الخليج للملاحة 4.6%إلى 1.04 درهم مع إقبال بعض المستثمرين على البيع بهدف الشراء فى إصدار حقوق بدأ تداولها اليوم الأحد.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 2.7% مسجلا أكبر هبوط له منذ يونيو حزيران الماضي. وسجلت أسهم الشركات العقارية على وجه الخصوص أداء ضعيفا مع تراجع سهم المتحدة للتنمية 3.4 % وسهم بروة العقارية 3.2 %.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية 1.4 %. لكن سهم جلوبال تليكوم خالف الاتجاه النزولى ليرتفع 1.2%. وهوى سهم الإسكندرية للخدمات الطبية سبعة فى المئة بعدما سجلت الشركة انخفاضا بلغ 19% فى صافى الربح السنوي.

وفيما يلى مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم فى الشرق الأوسط:

السعودية.. هبط المؤشر 0.6 % إلى 7608 نقاط.

دبي.. تراجع المؤشر 0.8 % إلى 3386 نقطة.

أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.6 % إلى 4585 نقطة.

قطر.. نزل المؤشر 2.7 % إلى 8959 نقطة.

مصر.. هبط المؤشر 1.4 % إلى 14876 نقطة.

الكويت.. تراجع المؤشر 0.2 % إلى 6671 نقطة.

البحرين.. انخفض المؤشر 0.2% إلى 1355 نقطة.

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.4%إلى 5058 نقطة.