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برلمانى روسى يرجح حصول المسلحين على صواريخ مضادة للطائرات بمساعدة أمريكا

الأحد، 04 فبراير 2018 05:14 م
برلمانى روسى يرجح حصول المسلحين على صواريخ مضادة للطائرات بمساعدة أمريكا مسلحين - أرشيفية


موسكو (أ ش أ)
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رجح النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن فى مجلس الاتحاد الروسى فرانز كلينتسيفيتش أن مسلحى "جبهة النصرة " الإرهابية حصلوا على صواريخ محمولة مضادة للطائرات بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال كلينتسيفيتش - فى تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد، إنه لم يتم الإعلان رسميًا ما إذا كانت الطائرة الروسية تم إسقاطها بواسطة صاروخ سوفيتى أو أمريكى من النماذج القديمة، مشيرًا إلى أن هذه الصواريخ مازالت سلاحًا عالى التكنولوجيا وفعالا وأنه لا يمكن الحصول عليه بدون دعم جدى من الخارج.

ورجح البرلمانى الروسى أن يكون هذا الصاروخ سُلم إلى المسلحين عن طريق دولة ثالثة بواسطة الأمريكيين، مشددًا على أن أمريكا تحاول أن تبدى للعيان أن الحرب فى سوريا لم تنته وأن روسيا لم تنتصر على الإرهاب. 


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