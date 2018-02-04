برلمانى روسى: إسقاط الطائرة فى سوريا يأتى تنفيذا للفوضى الخلاقة الأمريكى





موسكو أ ش أ

ربط نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية فى مجلس الدوما الروسى، أليكسى تشيبا، بين حادث إسقاط طائرة "سوخوي-25" الروسية فى سوريا، وبين مفهوم الفوضى الخلاقة الذى أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2011.

وقال تشيبا- حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم)، السبت - إن إسقاط الطائرة الروسية على يد المسلحين فى سوريا يأتى تنفيذا لمفهوم "الفوضى الخلاقة" الأمريكي.

وأضاف قائلا "ما دام هناك فوضى ومحاولات لتقسيم سوريا ستستمر مثل هذه الحوادث... التصرفات الأمريكية لا تحفز على استتباب السلام وإنما تحفز النزاع على الاشتعال".

ورفض فكرة تعزيز الوجود العسكرى الروسى فى سوريا بعد حادثة سقوط "سوخوى -25"، مشيرا إلى أنه من الضرورى تعزيز الإجراءات الاستخبارية وتشديد عمل الشرطة العسكرية على الأرض.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت فى وقت سابق مقتل الطيار بعد هبوطه بمظلة واشتباكه مع المسلحين الذين يسيطرون على المنطقة المذكورة، فيما أشارت إلى أن مركز مصالحة الأطراف المتنازعة فى سوريا "حميميم" بالتعاون مع الجانب التركى المسؤول عن منطقة خفض التصعيد فى إدلب، يتخذ التدابير اللازمة لاستعادة جثة الطيار الروسي.