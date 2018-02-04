براءة 3 متهمين فى أعمال شغب والتحريض على العنف بالمنيا





المنيا- حسن عبد الغفار

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار طارق وصفى، ببراءة 3 متهمين حضوريًا وغيابيًا، لعدم كفاية أدلة تورطهم فى تعطيل حركة المواصلات وارتكاب أعمال شغب بمركز بنى مزار.

وقالت مصادر قضائية، إن المحكمة استمعت اليوم إلى مرافعة سمير الصفطى عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، وأقوال الشهود فى القضية التى تعود إلى عام 2015 بمركز بنى مزار، وتضم 3 أشخاص، وأصدرت المحكمة حكمها بالبراءة لعدم كفاية الأدلة.

كانت النيابة العامة، أحالت المتهمين، إلى محكمة الجنايات، فى أواخر عام 2016، بتهمة تعطيل حركة المواصلات والتحريض على العنف وإثارة الشغب والانتماء لجماعة محظورة.