video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 فبراير 2018 05:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

براءة 3 متهمين فى أعمال شغب والتحريض على العنف بالمنيا

الأحد، 04 فبراير 2018 09:51 م
براءة 3 متهمين فى أعمال شغب والتحريض على العنف بالمنيا محكمه


المنيا- حسن عبد الغفار
إضافة تعليق

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار طارق وصفى، ببراءة 3 متهمين حضوريًا وغيابيًا، لعدم كفاية أدلة تورطهم فى تعطيل حركة المواصلات وارتكاب أعمال شغب بمركز بنى مزار.
 
وقالت مصادر قضائية، إن المحكمة استمعت اليوم إلى مرافعة سمير الصفطى عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، وأقوال الشهود فى القضية التى تعود إلى عام 2015 بمركز بنى مزار، وتضم 3 أشخاص، وأصدرت المحكمة حكمها بالبراءة لعدم كفاية الأدلة.
 
كانت النيابة العامة، أحالت المتهمين، إلى محكمة الجنايات، فى أواخر عام 2016، بتهمة تعطيل حركة المواصلات والتحريض على العنف وإثارة الشغب والانتماء لجماعة محظورة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"جنايات المنيا" تقضى بالسجن 5 سنوات لـ4 من عناصر الإخوان فى قضية تظاهر

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظة المنبا

اخبار المنبا

محكمة الجنايات

نيابة المنيا



لا تفوتك
تواصل الاستعداد للانتخابات.. الصناديق الشفافة بمديريات الأمن.. و"الهيئة الوطنية" تتعاقد مع مصلحة الكيمياء لتوفير الحبر الفسفورى.. طباعة بطاقات الاقتراع بعد إعلان القائمة النهائية..وانتهاء فحص أوراق المرشحين غدا

تواصل الاستعداد للانتخابات.. الصناديق الشفافة بمديريات الأمن.. و"الهيئة الوطنية" تتعاقد مع مصلحة الكيمياء لتوفير الحبر الفسفورى.. طباعة بطاقات الاقتراع بعد إعلان القائمة النهائية..وانتهاء فحص أوراق المرشحين غدا

الاعتراف "سيد الأدلة" فى رشوة نائب محافظ الإسكندرية.. مقاول: "أرسلت لسعاد الخولى نص مليون فى علب كحك العيد".. ويؤكد: "طلبت رحلة حج وحولتها لعمرة عشان بنتها بتولد".. صاحب فندق: استضفتها 5 أيام لتجديد عقد مشروعى

الاعتراف "سيد الأدلة" فى رشوة نائب محافظ الإسكندرية.. مقاول: "أرسلت لسعاد الخولى نص مليون فى علب كحك العيد".. ويؤكد: "طلبت رحلة حج وحولتها لعمرة عشان بنتها بتولد".. صاحب فندق: استضفتها 5 أيام لتجديد عقد مشروعى

أوكيتل U18 هاتف نسخة طبق الأصل من أيفون X بسعر 160 دولارا

أوكيتل U18 هاتف نسخة طبق الأصل من أيفون X بسعر 160 دولارا

السفير البريطانى: محمد صلاح مولعها.. وقرار عدم إرساله إلى إسبانيا جيد

السفير البريطانى: محمد صلاح مولعها.. وقرار عدم إرساله إلى إسبانيا جيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة