بدء اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة بين الخرطوم وجوبا فى أديس أبابا





الخرطوم (أ ش أ)

بدأت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم الأحد، اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة بين دولتى السودان وجنوب السودان،والتى تستمر لمدة يومين.

وذكرت وكالة السودان للأنباء أنه يرأس الجانب السودانى فى أعمال اللجنة رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول ركن عماد الدين عدوى فيما يرأس وفد دولة جنوب السودان وزير الدفاع الفريق كوال مايانق.

ومن المنتظر أن يتناول الاجتماع، المسائل المتعلقة بالاتفاقات الأمنية والعسكرية الموقعة بين البلدين والتطورات الجارية فى المنطقة وسبل تحقيق الأمن والاستقرار فيها.