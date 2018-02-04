امسك مخالفة.. طريق وادى النقرة أحد أخطر طرق الموت بأسوان





أسوان – صلاح المسن

يربط طريق وادى النقرة بمحافظة أسوان، ما بين قرى مشروع شباب الخريجين بوادى النقرة بأسوان، وبقية مراكز كوم امبو ودراو ونصر النوبة، حيث يصل طول الطريق طول الطريق وتفرعاته أكثر من 100 كيلو متر تقريبا.

وقال " عامر سيد" من مزارعى قرى وادى النقر أن مشروع وادى النقرة من أكبر المناطق والمجتمعات الزراعية بجمهورية مصر العربية حيث يضم مساحة شاسعة من الأراضى، لكن للأسف يحتاج هذا المشروع لرفع كفاءة البنية الأساسية، وفى مقدمتها شبكة الطرق.

بدوره، يقول "ناصر محمود " من مزارعى وادى النقرة، إن طريق وادي النقرة يتحمل مرور الشاحنات وسيارات النقل الثقيل، والجرارات الزراعية وغيرها، مما يؤدى إلى تآكل الطبقة الإسفلتية، بجانب انتشار المطبات بطول الطريق، مناشدا بدخول الطريق فى أقرب وقت لعملية صيانة شاملة وتوسعة أيضا، حيث أن مشروع وادى النقرة يشهد نمو متزايد فى الحركة المرورية، فضلا عن أن الطريق لا يخدم قرى وادى النقرة فقط بل يخدم منطقة شرق وسط محافظة أسوان.