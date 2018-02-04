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اليوم.. مؤتمر صحفى لوزير البترول للإعلان عن مؤتمر ايجبس 2018

الأحد، 04 فبراير 2018 01:00 ص
اليوم.. مؤتمر صحفى لوزير البترول للإعلان عن مؤتمر ايجبس 2018 المهندس طارق الملا وزير البترول


كتب أحمد أبو حجر
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يعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم الأحد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "ايجبس 2018" المنعقد فى القاهرة خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجارى، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويقام المؤتمر بمقر شركة بتروجت فى التجمع الخامس بحضور عدد من قيادات قطاع البترول والشركات البترول الأجنبية والعالمية.

ويستضيف "إيجبس 2018" على مدار ثلاثة أيام،  أكثر من 400 شركة عارضة، و15,000 زائر، وأجنحة مخصصة لـ 11 دولة، وأكثر من 1,000 مندوب للمؤتمر، بالإضافة إلى أكثر من 150 خبير متحدث للمشاركة فيما يزيد عن 50 جلسة متخصصة.

 

 


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