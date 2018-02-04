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اليوم.. استكمال مرافعة دفاع 66 متهما بـ"ولاية داعش الصعيد"

الأحد، 04 فبراير 2018 02:00 ص
اليوم.. استكمال مرافعة دفاع 66 متهما بـ"ولاية داعش الصعيد" المستشار معتز خفاجى


كتب إيهاب المهندس
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تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار معتز خفاجى، سماع مرافعة دفاع 66 متهمًا، منهم 43 محبوسين، بتشكيل خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الصعيد".

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين وبينهم سيدتين إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.

وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

 


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