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اليوم.. اختتام فعاليات برنامج دعم ريادة الأعمال فى قطاع إدارة المخلفات

الأحد، 04 فبراير 2018 04:00 ص
اليوم.. اختتام فعاليات برنامج دعم ريادة الأعمال فى قطاع إدارة المخلفات شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات والمشروعات بوزارة الصناعة


كتب – إسلام سعيد
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تختتم اليوم الأحد فعاليات برنامج دعم ريادة الأعمال فى قطاع إدارة المخلفات، والذى يعقد  تحت عنوان "من المخلفات إلى القيمة.. حلول لتنمية الأعمال التجارية" وذلك برعاية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

وتلقى الدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات والمشروعات التنموية كلمة بالإنابة عن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ويأتى هذا البرنامج فى إطار "مشروع النمو الأخضر: إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال فى مصر" الممول من بنك التنمية الافريقى.

 


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