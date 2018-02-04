اليوم.. اختتام فعاليات برنامج دعم ريادة الأعمال فى قطاع إدارة المخلفات





كتب – إسلام سعيد

تختتم اليوم الأحد فعاليات برنامج دعم ريادة الأعمال فى قطاع إدارة المخلفات، والذى يعقد تحت عنوان "من المخلفات إلى القيمة.. حلول لتنمية الأعمال التجارية" وذلك برعاية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

وتلقى الدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات والمشروعات التنموية كلمة بالإنابة عن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ويأتى هذا البرنامج فى إطار "مشروع النمو الأخضر: إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال فى مصر" الممول من بنك التنمية الافريقى.