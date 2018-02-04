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اليوم.. اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين لإعلان دعمه للرئيس السيسى

الأحد، 04 فبراير 2018 02:00 ص
اليوم.. اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين لإعلان دعمه للرئيس السيسى فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين


كتب هانى الحوتى
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يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، اجتماع استتثنائى، لإعلان دعمه وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، ومن المقرر أن يعرض خلال الاجتماع تقريراً عن أهم إنجازات الرئيس خلال السنوات الأربع الماضية، وبحث سبل تحفيز المواطنين للمشاركة فى هذا الاستحقاق الهام بما يساهم فى تقديم صورة مشرفة للعالم، ويرسم خارطة طريق لمصر لسنوات قادمة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى الداخل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 26 و27 و28 من مارس المقبل، ويتنافس الرئيس عبد الفتاح السيسى، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، وذلك بعد أن حصل المرشح الأول على 161 ألفا و707 تأييدات من المواطنين و549 تزكية من أعضاء البرلمان، بينما حصل الثانى على 20 تزكية من أعضاء البرلمان.

ويضم الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين نحو 50 جمعية أغلبها جمعيات مستثمرى المناطق الصناعية بكافة محافظات الجمهورية مثل مناطق العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر وبرج العرب وقويسنا، ويرأس مجلس إداراتها رجل الأعمال محمد فريد خميس، والذى يضم أيضا عدد من كبار رجال الأعمال مثل حسن راتب رئيس مجلس إدارة مجموعة سما، وفرج عامر رئيس مجلس إدارة شركة فرج الله، وإبراهيم العربى رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربى.

 


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