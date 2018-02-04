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الولايات المتحدة والأرجنتين تعلنان أنهما ستعملان معا ضد حزب الله

الأحد، 04 فبراير 2018 11:09 م
الولايات المتحدة والأرجنتين تعلنان أنهما ستعملان معا ضد حزب الله ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكى


بوينوس ايرس (أ ف ب)
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أعلنت الولايات المتحدة، والأرجنتين، الأحد، أنهما ستعملان معا بشكل وثيق لوقف شبكات تمويل حزب الله اللبنانى فى أمريكا اللاتينية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، أنه تطرق إلى هذا الموضوع خلال زيارته بوينوس ايرس حيث اجرى محادثات مع نظيره الارجنتينى خورخى فوري.

وقال تيلرسون "بالنسبة الى حزب الله فقد تناولنا اليوم فى مناقشاتنا التى شملت كل المنطقة، كيفية ملاحقة هذه المنظمات الاجرامية العابرة للاوطان التى تعمل بالاتجار بالمخدرات والبشر والتهريب وغسل الاموال، لاننا نرى انها مرتبطة ايضا بمنظمات تمويل الارهاب".

واضاف "ناقشنا بالتحديد وجود حزب الله فى هذا النصف من الكرة الارضية، والذى من الواضح انه يجمع الاموال لدعم نشاطاته الارهابية".

وقال تيلرسون "لذا فانه امر نتفق معا على ضرورة صده والقضاء عليه، ووافق الوزير الارجنتينى الذى كان يقف الى جانب تيلرسون خلال مؤتمرهما الصحفى المشترك، على ما ذكر الوزير الاميركي، وقال ان اميركا الجنوبية باتت "منطقة سلام" وان على الجماعات الخارجية ان لا تعرضها للخطر.

واضاف "وكما قال الوزير تيلرسون علينا ان نكثف كل تبادل ممكن، ليس فقط من خلال الحوارات بل ايضا من خلال المعلومات حول نشاطات هذه الجماعات التى تستغل الجريمة عبر الحدود لرعاية مصالحها، وهو ما لا توافق عليه الارجنتين بالتاكيد".


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