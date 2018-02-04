الهيئة العربية للطيران تشارك في الدورة 101 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي





كتبت رحاب نبيل

تشارك الهيئة العربية للطيران المدني، بوفد يترأسه المهندس محمد إبراهيم شريف مدير عام الهيئة، في اجتماعات الدورة العادية 101 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد من اليوم الأحد إلى 9 فبراير الجاري بمقر جامعة الدول العربية.

تبدأ الاجتماعات التحضيرية باجتماع اللجنة الاجتماعية تليها اللجنة الاقتصادية يومي الإثنين والثلاثاء، ثم اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسئولين والمندوبين الدائمين، يوم الأربعاء، وصولا للاجتماع الوزاري الخميس المقبل، والذي يعقد برئاسة السودان التي تسلمت الدورة الحالية من السعودية.

وتدور أعمال الدورة الحالية للمجلس حول منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، بالإضافة الى تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول ما تم تنفيذه من قرارات الدورة السابقة وجميع النشاطات بين الدورتين ١٠٠-١٠١.

وتتداول هذه الدورة مناقشة الملف الاقتصادي للقمة العربية في دورتها العادية 29، المقرر عقدها في مارس المقبل بالرياض بالمملكة العربية السعودية، كما سيتم مناقشة التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة في الجوانب الاجتماعية والتنموية والاقتصادية، بالإضافة الى تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان.

كما يتم التطرق لدراسة مشروع اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية لعام ١٩٧٩.